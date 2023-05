Der Kaffeeröster vom Tegernsee: Mario Felix Liebold wurde nur 49 Jahre alt

Von: Christina Jachert-Maier

Als Experte für Kaffee wurde Mario Felix Liebold bekannt. Nach schwerer Krankheit ist er im Alter von 49 Jahren gestorben. © Archiv tp

Seine Leidenschaft für Kaffee führte Mario Felix Liebold an den Tegernsee. Dort machte er sich mit seinem eigenen Unternehmen einen Namen. Er starb mit nur 49 Jahren. Seine Mutter Christa Liebold-Bayerlein führt die Firma weiter.

Kreuth – Seine Leidenschaft für Kaffee entdeckte Mario Felix Liebold in Brasilien. Der gelernte Zahntechniker war dort als Exportleiter häufig auf Kundenbesuch unterwegs, knüpfte viele Kontakte. Geschätzt hat Liebolds Familie einen guten Kaffee schon über Generationen hinweg. Aber die in Brasilien entdeckten Aromen gaben seinem Leben eine neue Wendung. 2007 eröffnete Liebold mit seiner Mutter Christa Liebold-Bayerlein das Spezialitätencafé Felix, wenig später gründete er die Erste Tegernseer Kaffeerösterei. Mit Passion und Perfektion baute er ein inzwischen weithin bekanntes Unternehmen auf. Sein Tod mit nur 49 Jahren am 1. Mai kam viel zu früh.

Doch sein Unternehmen bleibt. Seine Mutter betreibt die Kaffeerösterei mit Unterstützung von Nicole Liebold. Ehefrau des Verstorbenen, und Vertriebsleiter Armin Huskanovic mit dem bewährten Team von Café und Rösterei weiter. „Es war sein innigster Wunsch, dass sein Lebenswerk für seinen Sohn Moritz weitergeführt wird“, sagt Christa Liebold-Bayerlein.

Am Tegernsee sesshaft geworden

Geboren wurde ihr Sohn 1974 in Frankfurt am Main, die Familie lebte in Oberfranken. Am Tegernsee besaßen die Eltern eine Ferienwohnung, die auch der Sohn gerne nutzte. „Und plötzlich war die Idee geboren, hier sesshaft zu werden“, erinnert sich Liebold-Bayerlein.

Das junge Unternehmen am Tegernsee wuchs schnell. 2012 wurde Liebold als Deutschlands „Bester Röster des Jahres“ ausgezeichnet. 2016, kurz nach der Geburt seines Sohnes, zog Liebolds Firma in ihr jetziges Domizil in Weissach, Tegernseer Str. 101, um. Die gläserne Manufaktur mit Espressobar integriert die Rösterei in den Verkauf und die Präsentation der Ware, die auch über einen Online-Shop verkauft wird.

Faire Zusammenarbeit und Transparenz waren ihm wichtig

Als nunmehr gefragter Experte war Liebold immer wieder in Fernseh- und Radio-Sendungen zu Gast. Seine Mission reichte weit über den Rand der Kaffeetasse hinaus. In Tansania und Guetemala pachtete er Felder auf Plantagen befreundeter Kaffeebauern und nutzte diese für Forschungsprojekte, um die Qualität zu optimieren. Ihr Sohn habe den Kaffeebauern immer deutlich mehr pro Kilo bezahlt als üblich, berichtet die Mutter: „Vollkommene Transparenz und faire Zusammenarbeit war ihm bei all seinen Geschäftsbeziehungen immer wichtig.“