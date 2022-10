Der Schilderwald in Enterbach

Von: Alexandra Korimorth

Immer wieder Halteverbot: Der „Schilderwald“ am Gasthof zum Hagn in Enterbach stört so machen Gemeinderat. Nun will die Verwaltung die Lage beobachten, und der Gemeinderat soll sich erneut mit der Sache befassen. © thomas plettenberg

Sieben neue Parkverbotsschilder und 19 weiße Stempen – das binnen rund 100 Metern in Enterbach. Ein fürchterlicher „Schilderwald“ und überflüssig, meinen die einen. Andere halten die Verkehrszeichen-Ballung für notwendig.

Kreuth – Es war Ulrike Rohnbogner (CSU), die das Thema nun im Gemeinderat Kreuth auf den Tisch brachte. Ihr waren die neuen Schilder und Stempen rund um den Gasthof zum Hagn aufgefallen, und sie fand sie in dieser Anzahl übertrieben: „Da ist ein regelrechter Schilderwald entstanden. Warum?“, wollte sie von Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) wissen, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass man anderorts froh war, Verkehrsschilder abbauen zu können. „Sind die Schilder übrig geblieben, oder waren sie im Angebot?“, fragte Robert Gerg (SPD) spitz und legte nach: „Der ganze Ortsteil ist entsetzt.“

Schilderwald in Enterbach: Es geht um eine Gefahrenstelle

Bierschneider erklärte, dass sich Anwohner beschwert hätten, weil der Kainederweg regelmäßig zugeparkt werde. „Die Schilder sind nicht auf unserem Mist gewachsen. Aber da ist eine Gefahrenstelle. Ohne Schilder zur Regelung kommt man nicht hin“, sagte der Bürgermeister und räumte ein, dass die Sache nicht optimal läuft. Die Nachbarn hätten überdies auch einen Verkehrsspiegel gefordert. Deshalb habe die Gemeinde zur Verkehrssicherung beschlossen, auch sonst um den Gasthof herum Parkverbote zu erlassen. Die Anzahl der Zeichen – „alle 20 Meter ein Schild?!“ (Rohnbogner) – begründe sich darin, dass regelkonform nach jeder Einfahrt erneut ein Parkverbotsschild zu errichten sei, anders als bei der Ausweisung einer ganzen Parkverbotszone, wie man es in Scharling gemacht habe. Mit einer solchen hätten aber die Fußballer ein Riesenproblem bekommen, merkte Peter Stiepan (CSU) an. Denn die Kreuther Kicker und ihre Gäste benötigen die Parkmöglichkeiten entlang der Straße, wenn sie trainieren oder Spiele ausrichten.

Mathias Erhard (Grüne) zweifelte als Anlieger daran, dass der Bereich um den Kainederweg tatsächlich ein Unfallschwerpunkt sei: „Dort ist es nur an zwei Tagen in der Woche richtig voll“, sagte er. Erhard hielt den Aufwand für nicht gerechtfertigt und schlug vielmehr ein Tempolimit vor. Rohnbogner wies noch darauf hin, dass die Beschwerde tatsächlich nicht von den direkten Anwohnern an die Gemeinde gerichtet worden war. Und Gerg befand, dass das Gefahrenpotenzial jetzt, da die Besucher der Gaststätte lange nach Parkplätzen suchen und ständig hin- und her fahren würden, viel höher sei. Mit Blick auf einen möglichen Rückbau forderte Bierschneider: „Dann will ich aber den Beschluss, dass der Gemeinderat die Verantwortung übernimmt.“

In der weiteren Diskussion stellte sich heraus, dass das eigentliche Problem an den fehlenden Parkplätzen für das Gasthaus zum Hagn lag. Zwar hatte die Gemeinde der Wirtsfamilie Nocker eine große Fläche verpachtet, die diese als Parkplatz nutzte, sodass der Gasthof insgesamt satte 34 Parkplätze nachweisen konnte. Aber offenbar war die Fläche im Sommer für einen Pop-up-Biergarten genutzt worden. Die Gemeinde hatte diesem und auch der Nutzung der Hütten zugestimmt. Man sei schließlich sehr froh über die Angebote „beim Nocker“, hieß es. „Er hat relativ viele Veranstaltungen, und die Einheimischen gehen da gerne hin“, räumte Gerg ein.

Schilderwald in Enterbach: Tempo 30 vorgeschlagen

Auch er schlug ein Tempolimit von 30 km/h vor – wenigstens im Sommer und ab der Abbiegung Schussreim. Bei der 30er-Zone wäre auch Josef Hatzl (CSU) dabei gewesen. Aber Bierschneider bremste ein: „Das will die Polizei auch wegen des Busverkehrs nicht.“ Dennoch wolle man diese Möglichkeit bis zur nächsten Sitzung prüfen. Denn bis dahin wollen Gemeinde und Gemeinderat – einem Vorschlag Wolfgang Rebensburgs (FWG) folgend – die Gesamtsituation beobachten und dann über die Zukunft des Schilderwalds von Enterbach entscheiden.

