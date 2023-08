Die Volksmusik war sein Leben: Sepp Eibl ist tot

Von: Katrin Hager

An der Gitarre bleibt Sepp Eibl (†) aus Kreuth unvergessen. © Archiv Thomas Plettenberg

Als Musiker, Beobachter, Förderer: Die Volksmusik war sein Leben – bis zuletzt. Nun ist Sepp Eibl aus Kreuth im Alter von 89 Jahren gestorben.

Kreuth – Die Volksmusik war sein Leben: Sepp Eibl hat sie im wahrsten Sinne ganzheitlich gepflegt – als Musiker, als Förderer und als Beobachter mit reichem Wissensschatz. Nun sind seine Saiten verstummt: Der Musiker, der seit 1975 in Kreuth lebte, ist am 10. August 2023 im Alter von 89 Jahren dort sanft eingeschlafen.

Obwohl Sepp Eibl – geboren am 21. März 1934 – einer Münchner Musikerfamilie entstammte, war sein Weg zunächst gar nicht so klar vorgezeichnet, gleichwohl ihn freilich prägte, dass er schon früh mit der Gitarre begann und zunächst mit Vater und Großvater spielte – beide beliebte Zitherspieler. Doch den jungen Sepp Eibl zog es zunächst in die Bildende Kunst: Ab 1956 studierte er Malerei an der Akademie in München, begann als Zeichner für verschiedene Zeitungen zu arbeiten. Von 1959 bis 1972 zeichnete und textete er den „Wiggerl“, ein kleiner Bub, der täglich auf der Titelseite des Münchner Merkur das Tagesgeschehen humorvoll kommentierte. Keine einfache Aufgabe, jeden Tag eine geistreiche Pointe zu finden: „Er saß oft schweißgebadet da“, erinnert sich Sohn Robert Eibl.

Gesegnet mit vielen Talenten und reichlich Tatendrang

Doch die Musik ließ ihn auch nicht los. Ab 1960 studierte er Gitarre am Mozarteum. Gesegnet mit vielen Talenten und reichlich Tatendrang, begann er 1969 als freier Mitarbeiter beim Bayerischen Fernsehen, wo er seine fundierten Kenntnisse über die Volksmusik und seine unzähligen Kontakte einbrachte: Bis 1997 schuf er hunderte Film-Dokumentationen für die Reihe „Unter unserem Himmel“.

Als Gitarrist hat er mit allen prägenden Köpfen der Volksmusik seiner Zeit gespielt – Sepp Winkler, Rudi Rehle, dem Schwab Franzi, Tobi Reiser und Florian Pedarnig, den Fischbachauer Dirndln, den Tölzer Sängerinnen, den Riederinger und den Waakirchner Sängern oder den Geschwistern Röpfl, als Klarinettist auch mit der Kreuther Klarinettenmusi. Lange arbeitete er mit Herzog Max von Bayern musikalisch zusammen und auch als Ratgeber war er unter Volksmusikanten geschätzt.

Er trug die bayerische Volksmusik in alle Ecken der Welt

Für das Goethe-Institut trug Eibl mit seinem Ensemble die bayerische Musik in alle Ecken der Welt – von Sapporo bis Chicago, von Nigeria bis Kasachstan. Unvergesslich sind auch die Musiknachmittage, die Sepp Eibl und Freunde regelmäßig im Ludwig-Thoma-Haus auf der Tuften gestalteten – zuletzt heuer im März, ehe eine Erkrankung den 89-Jährigen viel Kraft kostete. Von der Musik, die sein Leben war, ließ er bis zuletzt nicht los: Der Gitarrist bereitete sich noch auf einen Auftritt für Prinz Ludwig von Bayern im September vor.

Die Volksmusik lebendig zu halten und seine Leidenschaft dafür weiterzugeben, war Eibl ein großes Anliegen. 1979 gründete er den Verein zur Pflege der Bayerischen Volksmusik. Für seine Verdienste wurde er unter anderem 1988 mit dem Schwabinger Kunstpreis und 1997 mit dem Poetentaler ausgezeichnet. Seine streitbare Seite erlebte der Bayerische Landesverein für Heimatpflege 2011 beim „Tag der Volksmusik“ in Wildbad Kreuth, wo Eibl ausgezeichnet werden sollte. Der Preisträger konnte nur mit Mühe davon überzeugt werden, den Preis entgegenzunehmen – beinahe hätte er den Festakt vorzeitig verlassen, den er als „reine Folkloreveranstaltung“ empfand. Volksmusik als Schaustück für Podest oder Vitrine? Nicht in Eibls Sinne. Er stand mit seinem unermüdlichen Wirken für echte Tradition, ehrliches Brauchtum und höchste Qualität. Ganz in seinem Sinne will der Verein zur Pflege der Bayerischen Volksmusik weitermachen, dem inzwischen Sohn Robert, selbst Geigenbaumeister, vorsitzt.

Beigesetzt wird Sepp Eibl in München. Die Trauerfeier beginnt am Mittwoch, 23. August 2023, um 10 Uhr in der Aussegnungshalle im Nordfriedhof.