„Jeder Stall ist besser als eine Gewerbehalle“

Beim Dorfgespräch: Josef Bogner (l.) leitete die Diskussion. Mit dabei waren auch die an einem Tisch (vorne) sitzenden Bürgermeister Christian Köck (Rottach-Egern), Josef Bierschneider (Kreuth) und Alfons Besel (Gmund).

Dorfgespräch zur Zukunft der Landwirtschaft

von Christina Jachert-Maier

Der alte Stall hat ausgedient. Wenn ein junger Landwirt heute baut, dann größer. Muss das so sein? Und was bedeutet das für die Urlaubsregion? Fragen, die Thema eines Dorfgesprächs in der Naturkäserei Tegernseer Tal waren. Es kamen vor allem Bauern. Die wünschen sich eines: mehr Verständnis.