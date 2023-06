Sucht überwunden: Drogenkonsum bringt Kreuther (29) dennoch vor Gericht

Verhandlung in Miesbach

Seine Drogenabhängigkeit hat ein 29-jähriger Kreuther mittlerweile überwunden. Für die Beschaffung des Rauschgifts musste sich der junge Mann dennoch vor dem Amtsgericht Miesbach verantworten.

Miesbach/Kreuth – Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, im Zeitraum zwischen August 2019 und September 2020 insgesamt 74 Mal Amphetamin in Mengen von vier bis sechs Gramm erworben zu haben. Er soll die Drogen selbst konsumiert, aber auch damit gehandelt haben. Im Rahmen eines Rechtsgesprächs erklärte der Verteidiger, die Zahl der Fälle sei überzogen. Es habe sich „lediglich“ um circa 50 Fälle gehandelt. Außerdem habe der 29-Jährige keinen Handel mit den Substanzen getrieben.

Angeklagter bekam die Drogen zum „Sonderpreis“

Vor diesem Hintergrund stellte das Gericht dem Angeklagten eine Bewährungsstrafe von sieben bis neun Monaten in Aussicht, sollte er ein Geständnis ablegen. Dieser räumte dann 50 Fälle des Erwerbs ein. Bei der Dealerin habe es sich um seine Schwägerin in spe gehandelt, führte der Angeklagte selbst aus und ging dann kurz auf sein Suchtverhalten ein. Fast täglich habe er ein bis zwei Gramm der Substanz genommen. Zehn bis 20 Euro hätten ihn die einzelnen Rationen gekostet – ein Sonderpreis, „weil wir quasi verschwägert waren“. Mittlerweile habe er seine Abhängigkeit in den Griff bekommen und sich von der Familie der Dealerin und deren „Aktivitäten“ distanziert.

Entzug ohne ärztliche Hilfe: „Ich wollte es aus eigener Kraft schaffen“

„Haben sie eine Entgiftung gemacht?“, fragte Richter Walter Leitner. Er habe keine ärztliche Hilfe gesucht, sagte der Kreuther: „Ich wollte das aus eigener Kraft schaffen, um zu sehen, dass ich die Sucht selbst in den Griff kriege.“ Einfach sei dieser Weg nicht gewesen. Es hänge nach seiner Erfahrung „auch viel mit Kopfarbeit zusammen“. Sport sei ihm in dieser Phase sehr hilfreich gewesen.

Bislang war der Kreuther immer mit Geldstrafen davon gekommen

Bereits früher war der Kreuther mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Acht Vorstrafen umfasst sein Strafregister, drei davon einschlägig. In allen Fällen war er bislang mit Geldstrafen davongekommen. Die Staatsanwältin plädierte nun auf eine Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung, zusätzlich hielt sie sechs Drogentests und eine Geldauflage in Höhe eines Monatsgehalts für angemessen. Amphetamin sei schließlich „kein Joint“, sondern eine harte Droge mit erheblichem Risiko. Andererseits habe der Angeklagte sich von der Drogenszene losgesagt, lebe abstinent und habe mit einem festen Arbeitsplatz eine günstige Sozialprognose.

Das Geständnis seines Mandanten habe den Gang des Verfahrens stark verkürzt, hob der Verteidiger hervor. Die – auch einschlägigen – Vorstrafen ließen sich freilich nicht leugnen: „Damit kann man nicht grade feiern gehen.“ Doch habe sich der 29-Jährige glaubhaft von seiner Vergangenheit distanziert. Daher seien sieben Monate auf Bewährung sowie drei Drogenscreenings ausreichend. Auch in puncto Geldstrafe plädierte der Anwalt für einen Abschlag.

Angeklagter erhält am Ende achtmonatige Bewährungsstrafe

Richter Leitner entließ den Mann schließlich mit einer achtmonatigen Bewährungsstrafe und der Auflage, insgesamt 1500 Euro an die Suchthilfe der Caritas zu zahlen. Zudem muss er dem Gericht die Ergebnisse der Drogentests vorlegen. Angesichts der konsumierten Menge sei nicht von der Absicht des Weiterverkaufs auszugehen, hieß es zur Begründung.

Stefan Gernböck