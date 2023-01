Ein Vorgeschmack aufs große Spektakel: Kreuther Faschingszeitung ist da

Von: Gabi Werner

Ein druckfrisches Exemplar der Kreuther Faschingszeitung präsentieren die Komiteemitglieder Martina Rowold und Franz Zehendmaier. © privat

Die Kreuther Faschingszeitung ist da: Ab sofort ist das Heft in vielen Geschäften zu bekommen. Es ist ein Vorgeschmack auf den großen Faschingszug am 19. Februar.

Kreuth – 100 Seiten stark und erstmals in Farbe: So kommt heuer die Faschingszeitung daher, die traditionsgemäß im Vorfeld des Kreuther Faschingszugs erscheint. Das Komitee um Mitorganisator Florian Oberlechner hat drei Monate lang an den launigen, teils frechen Beiträgen gearbeitet. Nun ist die Zeitung fertig – und ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Kreuth und Rottach-Egern erhältlich.

Nach Corona-Absage: Faschingszug in Kreuth wird nachgeholt

Eine gefühlte Ewigkeit hat die Corona-Zwangspause gedauert. Nun aber können die Narren ihren Faschingszug nachholen, der turnusgemäß bereits im vergangenen Jahr in Kreuth hätte stattfinden sollen, pandemiebedingt aber verschoben werden musste. Am Faschingssonntag, 19. Februar, um 13.13 Uhr werden sich in der südlichsten Talgemeinde die Wagen und Fußgruppen von der Nördlichen Hauptstraße in Scharling aus in Richtung Kreuth in Bewegung setzen.

Organisatoren rechnen mit bis zu 45 Fußgruppen und Wagen

Allein beim Infoabend, der kürzlich im Kreuther Schützenhaus stattfand, hätten sich um die 20 Gruppen für das Spektakel angemeldet, berichtet Oberlechner. Inzwischen ist die Anzahl auf 30 angewachsen – am Ende werden es wohl um die 40 bis 45 teilnehmende Gruppen sein, die beim Faschingszug mitfahren oder mitmarschieren, schätzt Oberlechner.

Euphorie der Narren bereits deutlich spürbar

Er sei zuversichtlich, dass die Narren „zu alten Vor-Corona-Zeiten zurückfinden“. Die Euphorie jedenfalls sei deutlich spürbar. In den diversen Schupfen und Scheunen werde derzeit fleißig an den Umzugswagen gearbeitet. Zu den Themen verrät Oberlechner freilich nichts. Die meisten Teilnehmer würden ohnehin auch gegenüber dem Organisationskomitee Stillschweigen bewahren. Der Organisations-Chef weist allerdings darauf hin, dass sich alle Teilnehmer anmelden müssen – zumal bei den großen Fahrzeugen im Vorfeld eine Abnahme durch den TÜV notwendig sei. Die Anmeldungen sind am besten online über www.faschings zug-kreuth.de möglich.

Faschingszeitung ist für sechs Euro in vielen Geschäften erhältlich

Wer sich einen Vorgeschmack auf das bunte Spektakel holen möchte, dem empfiehlt sich der Kauf der Faschingszeitung. Sie ist ab sofort in zahlreichen Geschäften in Kreuth und Rottach-Egern für sechs Euro erhältlich.

