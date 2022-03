„Einer der besseren Winter“: Skigebiete im Kreis Miesbach ziehen positive Bilanz

Von: Gabi Werner, Sebastian Grauvogl

Paradies für Familien mit Kindern: die Kirchberglifte am Fuß des Leonhardstein in Kreuth. Betreiber Rainer Bierschneider spricht von einem sehr guten Skiwinter. © Thomas Plettenberg

Nach dem Totalausfall im vergangenen Winter durften die Skilifte im Landkreis Miesbach heuer laufen. Die Betreiber sind mit der Saison zufrieden. Trotz mancher Schwierigkeit.

Tegernseer Tal/Landkreis – Die letzten Ski-Abfahrten liegen schon ein paar Tage zurück. Doch auch nach dem Betriebsschluss der Oedberglifte in Ostin am 17. März war noch die Pistenraupe am Hang unterwegs. „Wir mussten die Sommerrodelbahn ausschieben“, erklärt Geschäftsführer Georg Reisberger. Schon in den Osterferien sollen die ersten Besucher des Freizeitareals den Hang auf Schienen hinunterflitzen. Die Jahreszeiten wechseln fliegend am Oedberg.

Oedberg Ostin: 85 Betriebstage stellen den Betreiber zufrieden

Und auch mit dem Winter war Reisberger sehr zufrieden. 85 Liftbetriebstage zwischen 13. Dezember und 17. März in der Statistik. „Ein sehr ordentliches Niveau“, findet Reisberger. Wermutstropfen sei für ihn die Regenpause vom 27. Dezember bis 8. Januar gewesen. „Was du in den Weihnachtsferien verlierst, holst du nicht mehr auf.“ Denn hier sei umsatztechnisch jeder Tag ein Sonntag. Corona hingegen habe das Ergebnis am Oedberg –anders als im Lockdown-Winter zuvor – nicht mehr beeinträchtigt. Selbst die teils langen Warteschlangen wegen der 2G-Kontrollen an den Kassen hätten die Skifahrer verständnisvoll hingenommen. Besonders bewährt hätte sich in diesem in Tallagen eher naturschneearmem Winter einmal mehr die Beschneiungsanlage, findet Reisberger. So habe man Mitte Februar noch mal nachgelegt und so die Grundlage für perfektes Frühjahrsskifahren geschaffen.

Hirschberglifte Kreuth: „Es war einer der besseren Winter“

Das ging ein paar Kilometer weiter in Richtung Berge auch mit weniger Kunstschneeeinsatz richtig gut. „Bis auf zwei Tage zwischen den Jahren sind wir immer gefahren“, berichtet Sepp Kandlinger von den Hirschbergliften in Kreuth, wo die Saison von Mitte Dezember bis Mitte März gedauert hat. Über den Andrang könne man sich auch nicht beschweren. „Es war schon einer der besseren Winter“, resümiert Kandlinger. Auch die Parkplatzprobleme habe man durch die Gebührenerhöhung für alle Nichtskifahrer einigermaßen in den Griff bekommen. Familien mit Kindern und die Skischulen seien dank der vielen Sonnentage auf ihre Kosten gekommen.

Kirchberglifte Kreuth: Auch ohne Kunstschnee eine lange Saison

Gar bis zum 19. März waren die Kirchberglifte in Betrieb, erzählt Betreiber Rainer Bierschneider. Und das alles ausschließlich mit Naturschnee. „Kreuth ist eben Kreuth“, sagt Bierschneider augenzwinkernd. Dank einer Skischule aus Rottach-Egern und zwei aus München hätten auch unter der Woche immer zwei bis vier Busse voller Kinder am Lift Station gemacht. An den Wochenenden seien die Kleinen dann mit ihren Eltern zurückgekehrt, um ihnen ihr frisch erlerntes Brettlkönnen vorzuführen.

Mit am Kürzesten war die Skisaison hingegen ein paar Meter weiter oben, am Wendelstein. Bis zum 8. Februar dauerte es, ehe das Naturskigebiet erstmals die teils anspruchsvollen Pisten freigeben konnte. Dann konnten sich die Wintersportler immerhin noch 28 Tage an den Abfahrten versuchen, teilt ein Mitarbeiter auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Oedberg: Das geplante Freizeitareal wächst weiter

In Ostin haben mittlerweile die Bagger die Pistenbullys abgelöst. Reisberger und seine 30-köpfige Mannschaft arbeiten schon wieder an der nächsten Ausbaustufe ihres Freizeitareals. Unter anderem soll ein Mehrzweckstadel für Camper entstehen. Auch der Chef packt mit an, sagt er zum Ende des Gesprächs: „So, ich buddle dann mal weiter.“ Nicht mehr im Schnee, sondern in der Erde.

Sudelfeld und Spitzingsee: Auch die großen Skigebiete ziehen eine positive Bilanz

Noch laufen die Liftanlagen am Sudelfeld und im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee, doch schon jetzt lässt sich sagen: Für die Betreiber war es – nach dem Komplettausfall in der vergangenen Saison – ein guter Winter. „Unterm Strich sind wir sehr zufrieden“, sagt Alpenplus-Sprecherin Antonia Asenstorfer. Vor allem der Januar und auch der Februar seien besuchertechnisch „starke Monate“ in den beiden Skigebieten gewesen.

Alpenplus-Partner: Guter Winter, aber höhere Kosten

Was die Bilanz allerdings trüben wird: Die Liftbetreiber hatten heuer laut Asenstorfer höhere Kosten zu schultern. Dies war in erster Linie Corona geschuldet. Die Pandemie und die damit verbundenen Vorgaben hätten einen zusätzlichen Personalaufwand und den Einsatz eines Sicherheits-Dienstes gefordert. Immerhin musste die Einhaltung der 2G-Regel kontrolliert werden. Eine weitere Belastung sei der ständige Personalmangel gewesen. „Es war eine extrem anstrengende Saison für uns“, berichtet die Sprecherin. Die Mitarbeiter hätten „am Anschlag“ gearbeitet.

Glücklich seien die Liftbetreiber aber darüber, dass das Wetter mitgespielt hat und die Anlagen die ganze Saison über durchgehend in Betrieb waren. Auch für die Besucher hat Asenstorfer ein Lob parat. Trotz teils ellenlanger Schlangen, die sich aufgrund der Corona-Kontrollen bisweilen vor den Kassenhäuschen bildeten, seien alle sehr diszipliniert und geduldig gewesen.

sg/gab