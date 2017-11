Einfach so: 82-Jähriger brettert aus Aldi-Einfahrt und baut schweren Unfall

Ein 82-jähriger Garchinger hatte wohl kurzzeitig keinen Überblick über die Verkehrsregeln bei einer Aldi-Einfahrt, die in eine Bundesstraße mündet. Anders lässt sich dieser Unfall nicht erklären.

Kreuth - Die Polizei Bad Wiessee berichtet: Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Blechschaden in Kreuth-Weissach an der Einfahrt des dortigen Aldi auf die B318. Ein 75-Jähriger aus Achenkirch/Österreich befuhr mit seiner 63-jährigen Ehefrau als Beifahrerin in einem Hyundai Accent die Wiesseer Straße in Richtung Weißachkreuzung.

Auf Höhe der Einmündung zum dortigen Discounter fuhr plötzlich ein 82-Jähriger aus Garching an der Alz mit seinem Mercedes CLK auf die vorfahrtsberechtigte B318 ein um nach links in Richtung Bad Wiessee abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Dabei wurde der Pkw des Garchingers nur leicht beschädigt, der Hyundai des Achenkirchers wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 7.000 Euro. Ein zufällig hinzukommendes Fahrzeug der Feuerwehr Tegernsee unterstützte die Polizei mit der Verkehrsregelung und Absicherung der Unfallstelle.

