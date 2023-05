„Natürlich Kreuth!“ im Bergsteigerdorf: Erlebnisse im Einklang mit der Natur

Von: Alexandra Korimorth

Freuen sich auf volles Programm: (v.l.) Andreas Kumpfbeck, Christian Kausch, Josef Bierschneider und Florian Bossert präsentieren die Reihe „Natürlich Kreuth!“ für die Pfingstferien. © Thomas Plettenberg

Mit den Pfingstferien startet das Bergsteigerdorf Kreuth eine neue Veranstaltungsreihe. Unter dem Motto „Natürlich Kreuth!“ können Einheimische und Gäste Landschaft, Ort, Kultur und Kulinarik (neu) entdecken.

Kreuth – Am Dienstag stellten Bürgermeister Josef Bierschneider, Andi Kumpfbeck von der Tourist-Information Kreuth, Florian Bossert, Gebietsbetreuer im Mangfallgebirge, sowie Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), das Programm im Kurpark vor. Es verbindet von 26. Mai bis 10. Juni alle Themen und alle Experten, die zu Nachhaltigkeit und Naturschutz in der Region beitragen – von Rangern und Bergwacht über Bergbauern und Lebensmittelproduzenten bis hin zu Heimatführern und Natur-Pädagogen.

Es gibt Führungen, Wanderungen und Veranstaltungen zu Flora und Fauna, für Bergsportler, Wasserforscher und Wald-Genießer, über Kräuter, Fisch, Wald-Hühner und Käse ebenso wie über Kulturelles, Historisches und Aktuelles. „Eingeladen sind Kinder und Erwachsene, Einheimische und Gäste“, erklärte Bierschneider. „Ziel ist die Bewusstseinsschärfung, sich so in der Natur zu verhalten und zu bewegen, dass es nicht zum Schaden für die Natur ist.“

Elf Veranstaltungen für Familien

Elf Veranstaltungen – im Programm gekennzeichnet mit dem Maskottchen Kraxl Maxl – sind insbesondere für Familien konzipiert. Die Gemeinde Kreuth fühle sich nicht erst, aber seit der Verleihung des Gütesiegels „Bergsteigerdorf“ ganz besonders dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet. „Wir wollen unserer Landschaft, unseren Ort und unsere Kultur erhalten. Da spielt die Natur eine maßgebliche Rolle“, machte Bierschneider deutlich. Er dankte Kumpfbeck, dass er ein so interessantes und vielschichtiges Programm zusammengestellt habe, und der Tegernseer Tal Tourismus GmbH für ihre Unterstützung und dafür, dass sie die verschiedenen Aspekte des Bergsteigerdorfs so herausstelle.

Aktionstag am Wallberg

Während sich der Bürgermeister besonders auf die „Musi auf der Schwarzentenn-Alm“ am Pfingstmontag, 29. Mai, freut, fiebern Kumpfbeck und Bossert dem Aktionstag „Natürlich am Wallberg“ am Pfingstsonntag, 28. Mai, entgegen: Zwischen Wallberg-Bergstation und Gamsbeobachtungsstation findet an Ständen des Gebietsbetreuers, der Ranger, der Bergwacht, mehrerer Alpenvereins-Sektionen, des Drachen- und Gleitschirmflieger-Clubs Tegernseer Tal und des Hängegleiterverbands fast schon eine kleine Messe rund ums Thema Berg statt – mit Pflanzen- und Gipfelführungen sowie Hinweisen zum verträglichen Bergsport und zum Schutz der Bergwelt. „Wir wollen niemanden aus den Bergen aussperren, sondern für den Erhalt der Bergwelt gewinnen“, machte Bossert deutlich. Er wies auch darauf hin, dass Besuchern, die mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisten, Vorteile winkten. Umweltschutz und Nachhaltigkeit fingen nicht erst in den Bergen an.

Wie TTT-Chef Kausch bemerkte, führe „Natürlich Kreuth!“ die Reihe „Natur pur“ fort, die vor Corona über Jahre erfolgreich im Suttengebiet auf Rottach-Egerner Flur stattfand. Diese wird nicht mehr stattfinden, das Format ist nach Kreuth ins Bergsteigerdorf umgezogen. „Natürlich Kreuth!“ soll künftig jährlich stattfinden.

Das Programm ist in Flyern und auf www. tegernsee.com/natuerlich-kreuth zu finden.