Erneutes Tüfteln an der Krippenplanung: Pläne für Umgestaltung der Emmauskirche verabschiedet

Von: Alexandra Korimorth

Schwierig: Die Emmauskirche soll bei ihrem Umbau zur Krippe ein Satteldach bekommen. © Archiv TP

Schluss mit dem „Geeiere“, wie man die evangelische Emmauskirche baulich zu einer Kinderkrippe umfunktioniert. Der Kreuther Gemeinderat bewilligte jetzt die Austauschplanung.

Kreuth – „Seit fünf Sitzungen und über einem Jahr beschäftigen wir uns jetzt mit dem An- und Umbau der Emmauskirche. Jetzt reicht es. Lasst uns das Ding endlich bauen.“ Es war Michael Unger (FWG) von den Freien Wählern, dessen Geduld am Ende der Diskussion zur „Austauschplanung zum Bauantrag zum Anbau zur Nutzungserweiterung der evangelischen Emmauskirche in Kreuth“ erschöpft war. Und nicht nur seine. Schließlich war und ist allen Kreuther Gemeinderäten, die sich in den letzten Monaten durch insgesamt 29 Planungsvarianten gearbeitet und sieben davon eingehend diskutiert hatten klar, dass ein Anbau an ein architektonisch außergewöhnliches Gebäude kaum der Gestaltungssatzung entsprechen kann.

Satteldach statt Pultdach

Wie berichtet, war man sich im Gremium bereits einig, dass es sich bei der kleinen Kirche, die künftig als Kinderkrippe genutzt werden soll, um einen Sonderbau handelt. Das größtes Problem dabei ist die Ausformung des Dachs. Weil sich Kreisbaumeister Christian Boiger nicht mit dem beschlossenen Pultdach anfreunden konnte, fand ein weiteres Gespräch zwischen Boiger, Vertretern der evangelischen Kirchengemeinde, Pfarrer Martin Weber und Vertretern der Gemeinde Kreuth statt. Statt einer Pergola auf der Südseite, die jetzt komplett entfällt sowie einem Pultdach soll nun ein Satteldach kommen.

Mehr Tempo, damit es im September losgehen kann

„Wieso das jetzt?“, fragte Christian Bock (CSU) verständnislos und hörbar genervt. Aber ganz von vorne musste dann doch nicht diskutiert werden. Denn an den Anbau soll nun ein Vordach kommen, das den Außenbereich überspannt. Dieses und auch die Dachüberstände gaben Anlass zur Diskussion, inwieweit der Innenraum zu sehr oder zu wenig beschattet werden würde. Wobei Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) versicherte, dass das Vordach am Anbau entsprechend angepasst werde, damit der Aufenthaltsraum der Kinder hell und licht werde.

Josef Hatzls (CSU) Einwand, dass die Eckfensterverglasung nicht statthaft sei, wollte man unter der Zulassung für einen Sonderbau verbuchen. Michael Ungers Forderung, das „Ding endlich zu bauen“ beendete weitere Detail-Diskussionen.

Das Ergebnis der neuerlichen Abstimmung: Unisono waren alle Gemeinderäte für die Austauschplanung – nicht zuletzt mit Blick auf die dringend benötigten Krippenplätze ab September.