Ex-Behindertenbeauftragter ärgert sich: Digitale Fahrgast-Info in Kreuth nicht barrierefrei

Von: Gerti Reichl

Teilen

„Fehlerhaft gestaltet und nicht barrierefrei“. Ex-Behindertenbeauftragter Anton Grafwallner kritisiert die neue dynamische Fahrgast-Info in Kreuth. © Privat

Ein Dutzend Bus- und Bahnhaltestellen im Tegernseer Tal wird gerade mit dynamischen Fahrgastinformationen, kurz DFI, ausgerüstet. Dass die erste Station in Kreuth offenbar nicht barrierefrei ist, treibt den früheren Behindertenbeauftragten Anton Grafwallner mal wieder auf die Palme.

Kreuth – Kleingedruckte, komplizierte Fahrpläne gehören bald flächendeckend der Vergangenheit an. Die Zukunft sind graue Bildschirme, befestigt an grünen Pfosten, auf denen in Echtzeit die nächsten Verbindungen, aber auch mögliche Verspätungen angezeigt sind. Als Anton Grafwallner (75) solch eine Station mit dynamischen Fahrgastinformationen kürzlich in Kreuth inspizierte, musste er sich „maßlos aufregen“. Er fand keine Blindenleitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder auf dem Bürgersteig zwischen DFI-Mast und Buseinstieg und auch keinen Suchton. Zudem stellte der ehemalige Behindertenbeauftragte des Landkreises fest, dass Rollstuhlfahrer die DFI-Taster nicht drücken können, da sie von der Bordsteinkante zu weit entfernt sind.

Neue Fahrgastinformation: Ex-Behindertenbeauftragter spricht von Gedankenlosigkeit

Auch fand er auf dem Display keine Anzeige, ob der nächste Bus rollstuhlgerecht ist. Damit nicht genug: Das Display mit vier Druckknöpfen für weitere Infos hänge seiner Meinung nach zu hoch für kleinwüchsige Menschen, Kinder und Rollstuhlfahrer. Zu guter Letzt hält er die Anzeige mit den Tarifinfos für „sinnlos“, weil selbst gutsehende Menschen sie nicht lesen könnten. Grafwallners Fazit: „Die politischen und technischen Entscheidungsträger im Landkreis Miesbach haben wieder die Belange der Rollstuhlfahrer, der blinden, sehbehinderten, kleinwüchsigen und älteren Menschen ignoriert.“ Die DFI-Masten seien „in die Pampa“ gestellt worden, moniert der langjährige Behindertenbeauftragte. Kurzum: „Gedankenlosigkeit bei Projektierung, Genehmigung und Finanzierung.“

Kritikpunkte an den Miesbacher Landrat übermittelt

Seine Kritikpunkte hat der 75-Jährige an eine ganze Reihe von Entscheidungsträgern geschickt, so auch an Landrat Olaf von Löwis als Dienstherr der federführend beteiligten Stabsstelle Mobilitätsentwicklung des Landkreises Miesbach. Die DFIs gehören zu einem geförderten Projekt des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV). Den Beitritt zum MVV hatte der Landkreis bereits im Februar beschlossen, an der Umsetzung wird aktuell gearbeitet. Die Installation der DFIs ist einer der zu bearbeitenden Punkte. Der MVV war es auch, der die Stationen ausgeschrieben hat, vorbereitende Maßnahmen werden durch die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) unterstützt. Errichtet werden die Masten durch die örtlichen Bauhöfe – so auch in Kreuth.

Bürgermeister verspricht, unbürokratisch Abhilfe zu schaffen

Bürgermeister Josef Bierschneider hat Grafwallner bereits schriftlich auf seine Beschwerde geantwortet und muss auch auf unsere Nachfrage einräumen: „Es wundert mich schon, dass der MVV bei der Ausschreibung solche Säulen nicht berücksichtigt hat.“ Er sei davon ausgegangen, „dass das passt“. Die Gemeinde habe lediglich das Grundstück zur Verfügung gestellt und den Pfosten nach Vorgabe installiert, so Bierschneider. Er versichert jedoch, unbürokratisch zu handeln und kurzfristig wenigstens die Rasenfläche zwischen Gehsteigrand und Pfosten mit Kies aufzufüllen, damit man auch mit Rollstühlen näher herankommen könne. Was den nachträglichen Einbau von Aufmerksamkeitsfeldern im Gehsteig betrifft, so könnte man diese Maßnahme in die ohnehin geplante und bereits besprochene Umgestaltung der Ortsmitte integrieren. „Vorher werden wir das Pflaster allerdings nicht aufreißen“, betont der Rathauschef.

Umgestaltung weiterer Haltestellen bereits im Gange

Inzwischen ist auch am Gmunder Bahnhof eine Station installiert, weitere sollen folgen, finanziert von den jeweiligen Kommunen, die dafür staatliche Unterstützung bekommen. Schließlich sieht der Landkreis die Umgestaltung der Haltestellen als weiteren Baustein für einen verbesserten ÖPNV.

Landratsamt reagiert auf die Beschwerde von Anton Grafwallner

Das Landratsamt reagiert auf die einzelnen Punkte von Grafwallners Beschwerde. Florian Kausch, zuständig für die Mobilitätsentwicklung, teilte dem Gmunder mit, dass man bei den einzelnen Aspekten nach und nach „feinjustieren“ werde, was auch in Hinblick auf den MVV-Beitritt zu sehen sei. Der aktuelle Stand dieses DFI-Anzeigers sei daher noch nicht als finale Version zu sehen, sondern als Baustein, den barrierefreien Ausbau des ÖPNV im Landkreis Miesbach voranzutreiben. Grundsätzlich würden die DFI-Anzeiger eine Verbesserung darstellen, so Kausch in seiner Antwort an Grafwallner, verbunden mit dem Dank für die wertvollen Hinweise.

Dass bei der Installation weiterer Stationen die gleichen Fehler wie in Kreuth passieren, will Grafwallner unbedingt verhindern. Die Stationen hinterher einfach so zu akzeptieren, das könne nicht sein. „Es stinkt mir, dass man als einfacher Bürger auf Dinge aufmerksam machen muss, für die eigentlich Fachleute da sind.“

gr