Extraschleife fürs neue Gewerbegebiet in Kreuth

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Hier sollen sich Betriebe ansiedeln: Kreuth arbeitet derzeit an der Ausweisung und Erschließung eines Gewerbegebiets an der Wiesseer Straße. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Kreuth möchte so schnell wie möglich mit der Erschließung ihres neuen Gewerbegebiets beginnen. Beim Bebauungsplan-Verfahren gibt‘s allerdings eine Verzögerung.

Kreuth – Noch im April würde die Gemeinde Kreuth gerne mit der Erschließung des neuen Gewerbegebiets an der Wiesseer Straße und am künftigen Ringspitzweg beginnen. Daher widmete der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend (30. März) dem Projekt fast eineinhalb Stunden. Verfahrenstechnisch waren die zweite Änderung des Flächennutzungsplans für den „Teilbereich des Gemeindegebietes, Teil Nord“ und die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbe-/Wohngebiet Wiesseer Straße“ zwar getrennt zu betrachten. Allerdings betrafen die beiden Vorgänge ein- und denselben Bereich, die Anregungen und Hinweise der Träger öffentlicher Belange waren daher in weiten Teilen identisch.

Gemeinderat hält Auswirkungen aufs Landschaftsbild für tolerierbar

In unzähligen Einzelabstimmungen nahm der Gemeinderat die Anregungen zur Kenntnis oder bezog Stellung zu geäußerter Kritik. So hatte etwa eine Bürgerin moniert, dass die geplante Bebauung einen Schaden für künftige Generationen bedeute. Die Gemeinde argumentierte, dass die Änderung des Flächennutzungsplans in der kommunalen Planungshoheit liege und dass man nach intensiver Beratung zu dem Schluss gekommen sei, dass die Auswirkungen auf das Landschaftsbild tolerierbar seien. Mehrmals gab es den Hinweis, wie dringend Flächen für Wohnbebauung und für Gewerbe gesucht würden, wie lange die Warteliste dafür sei.

Neues Gewerbegebiet: Kreuth trägt Einwendungen der SGT Rechnung

Der Feststellungsbeschluss für die zweite Änderung des Flächennutzungsplans erging relativ zügig und erfolgte einstimmig. Anders beim Bebauungsplan, zu dem drei Stellungnahmen von Bürgern oder Initiativen – unter anderem von der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) – eingegangen waren. Einigen Anregungen der SGT, die den Bebauungsplan grundsätzlich für in Ordnung erachtete, wurde widersprochen. So soll der Grünstreifen am Weißach-Ufer nicht von zehn auf 20 Meter verbreitert und auch keine Baumreihe entlang der Bundesstraße 318 gepflanzt werden. Anderen Vorschlägen der Schutzgemeinschaft wurde hingegen entsprochen. So sollen zur Energiegewinnung alle Bauten in dem Gebiet mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern ausgestattet werden. Berücksichtigt wurde zudem die Bitte, dass bei der Baulandausweisung grundsätzlich festgeschrieben werde, dass in dem Bereich keine Zweitwohnsitze entstehen sollen. Auch wenn das bedeutet, dass die Pläne für das Gewerbe- und Wohngebiet ein weiteres Mal ausgelegt werden müssen und sich das Verfahren vermutlich um zwei Monate verzögern wird.

Änderungen: Bebauungsplan muss noch einmal in die Auslegung

Nach einer längeren Diskussion darüber, dass man solch wesentliche Grundzüge der Planung nicht einfach redaktionell ändern und quasi im Nachhinein in den Beschluss einfügen könne, sondern dass man das Verfahren einwandfrei und rechtlich sauber abwickeln müsse, fiel der einstimmige Entschluss für eine erneute – und damit dritte – Auslegungsrunde. Erleichtert wurde den Gemeinderäten dieses Vorgehen durch einen weiteren Antrag eines Bauwerbers. Der wollte seine Tiefgaragenabfahrt aus praktischen Gründen vom Süden in den Norden verlegen. Die Gemeinderäte monierten zwar die extreme Kurzfristigkeit dieser Planänderung, aber so waren es immerhin zwei schwerwiegende Punkte, derentwegen man jetzt eine Extraschleife drehen muss.

Damit sich diese nicht zu lange ausdehnt und um eine weitere Verzögerung der Erschließung zu verhindern, schlug Elisabeth Hartwig (CSU) die nächste Gemeinderatssitzung für die letzte Aprilwoche vor. Dann wolle man endgültig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplans fassen.

Umweltausschuss und Kreistag ebnen Weg für neues Gewerbegebiet in Kreuth

Aus Sicht des Landkreises kann das Gewerbegebiet an der Wiesseer Straße kommen. Umweltausschuss und Kreistag haben in ihren Sitzungen in dieser Woche der Herausnahme des rund 8000 Quadratmeter großen Areals aus dem Landschaftsschutzgebiet „Tegernsee und Umgebung“ zugestimmt. Die Entscheidungen fielen mehrheitlich.

ak