Familiäre Atmosphäre als Erfolgsrezept - Kirinus Alpenpark Klinik feiert mit vielen Gästen 60-jähriges Bestehen

Beim Jubiläumsfest: (v.l.) Josef Bierschneider , Ilse Aigner, Ursula und Ludwig Klitzsch. © THOMAS PLETTENBERG

1962 eröffnete die damals 40-jährige Anna Klitzsch, Großmutter des heutigen Klinik-Inhabers Ludwig Klitzsch, das Alpensanatorium Wiessee. 60 Jahre und unzählige Wendepunkte später hat das Ehepaar Klitzsch zu einer Jubiläums-Feier eingeladen

Kreuth - Die Kirinus Alpenpark Klinik ist die Basis, aus der sich eine Unternehmensgruppe mit 900 Mitarbeitenden an 20 Standorten gebildet hat. „Ja, wir nennen uns Gruppe“, betonte Inhaber und Eigentümer Ludwig Klitzsch. „Konzern ist bei uns ein Unwort.“ Gerade die familiäre Atmosphäre sei ihm besonders wichtig. „Schon meine Großmutter Anna hat es gewusst: Auf die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden kommt es an. Unser Leitsatz ,Das Beste im Menschen sehen und entfalten’ bringt das zum Ausdruck. Und wie meine Großmutter als Frau in den 60er Jahren den Alpenpark eröffnete, sind wir mutig und wollen gestalten.“ Klitzsch berichtete von der Zusammenarbeit mit psychosomatischen Tageskliniken und mit Justizvollzugsanstalten und vom Angebot von Online-Psychotherapie

Dieser gestaltende Anspruch gelte ebenso an der Alpenpark Klinik weiter. Dass diese herausfordernde Zeiten wie die Hochphase der Pandemie sehr gut überstanden hat, sei in erster Linie der Verdienst der Mitarbeitenden. Klitzsch: „Weil meine Frau und ich Sie alle an unserer Seite wissen und weil wir hier so eine starke Gemeinschaft im Haus sind, blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft.“

Anerkennung für Wohlfühl-Atmosphäre

Anerkennung zollte auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die vor allem die Wohlfühl-Atmosphäre hervorhob. „Die Alpenpark Klinik ist in Familienhand und wird mit viel Herz geführt, das spürt man“, sagte Aigner. „Hier ist man Gast und nicht einfach Patient. Die Psyche spielt eine wichtige Rolle, und wir wissen, dass man schneller gesund wird, wenn man sich wohlfühlt.“ Dies habe man im Alpenpark zum Konzept gemacht. Das Besondere sei ein festes Bezugsteam aus Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten, das den Gästen Konstanz und Sicherheit vermittle. „Die Kirinus Alpenpark Klinik leistet einen wichtigen Beitrag zur hochwertigen, medizinischen Versorgung in unserem Landkreis“, resümierte Aigner. Die Familie Klitzsch sei immer mit den Anforderungen gewachsen. „Sie sind Möglichmacher, die Visionen nicht nur haben, sondern auch umsetzen.“

„Ihre Großeltern wären sehr stolz“

Die Bedeutung der Alpenpark Klinik für die Region – auch als Arbeitgeber – betonten Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider. „Die Einrichtung hat mit mutigen Entscheidungen eine großartige Entwicklung genommen.“ Mit Weitblick und unternehmerischem Gespür habe man eine Gesundheitsgruppe gegründet, die ihresgleichen suche. „Bei der Neugestaltung der Klinik sind wir an Ihrer Seite und unterstützen Sie bei den nächsten Schritten“, versprach Bierschneider dem Ehepaar Klitzsch. „Ihre Großeltern wären sehr stolz auf das, was Sie aus der Klinik gemacht haben.“ mm