Erlebniswelt in der Halle: „Tegernsee phantastisch“ eröffnet im August

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Illusionen und handfeste Herausforderungen sollen den Hochseil-Klettergarten in der dunklen Halle „Tegernsee magic“ zum Nervenkitzel der besonderen Art machen. © jm

Es hämmert, kreischt, staubt. „Tegernsee phantastisch“ punktet schon als Baustelle mit sehr viel Action. Ein Heer von Handwerkern und Technikern legt sich ins Zeug, damit die wunderbaren Welten von Korbinian Kohler im August eröffnen können.

Weissach – Die alte Event Arena neben Korbinian Kohlers Luxus-Hotel Bachmair Weissach ist Geschichte. Wo sich zuvor Veranstaltungsgäste auf glattem Parkett bewegten, ragt eine Metallkonstruktion mit Plattformen in luftiger Höhe bis zur Decke. Die ist schwarz gestrichen, wie auch die Wände. Wenn alles fertig ist, steht hier ein Hochseil-Klettergarten, der neben handfesten Herausforderungen mit viel Illusion für Nervenkitzel sorgt. Die Halle ist dunkel, Lichtinstallationen markieren den Weg. Unter den Kletterern scheinen sich tiefe Schluchten zu öffnen. „Tegernsee magic“ nennt sich dieser Teil der in zwei Bereiche gegliederten Erlebniswelt, mit der Hotelier und Unternehmer Kohler in den Olymp seiner Branche aufsteigen will.

Ticket kostet 42 Euro für drei Stunden

Noch ist hier alles Baustelle. Um seine Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen, hat Kohler ein 15-köpfiges Team Experten-Team engagiert, es besteht eine Kooperation mit dem Europa-Park Rust. Im August soll Eröffnung sein. Bis dahin ist noch sehr viel zu tun, weshalb aktuell bis zu 100 Menschen gleichzeitig auf der Baustelle werkeln. Gutscheine für den Eintritt kann man jetzt schon online erwerben. Das Ticket kostet 42 Euro für drei Stunden. Im Vergleich ein günstiger Preis, meint Kohler.

Virtuelle Welt und Trampolin mit Spezial-Effekten

Über die Höhe seiner Investitionen spricht er nicht, aber sie dürften ebenso schwindlig machen wie die virtuelle Welt, die zu „Tegernsee magic“ gehört. Mit Computerbrille und zwei Sticks begeben sich die Besucher auf fantastische Reisen. In den beiden 5D-Kinos wähnen sich die Zuschauer beim Flug über Europa nicht nur im dreidimensionalen Raum, sondern fühlen auch den Wind und die Bewegung, riechen würzige Luft. Ihr Gleichgewicht können die Gäste auf den Trampolins wiederfinden. Wer darauf springt, löst Effekte aus: Licht und Ton. Sie werden umso spektakulärer, je mehr Menschen im Gleichmaß sanft in die Höhe federn. „Das Motto ist Fair Play“, erklärt Kohler. Rempeleien bringen keinen Spaß, mit Überraschungen belohnt werden Springer, die sich in Harmonie bewegen.

Attraktion für die ganze Region

„Das war meine Idee“, verrät Kohler, der mit dem Erlebniscenter etwas schaffen will, was seinen Hotels und Betrieben rund um den Tegernsee noch mehr Zugkraft verleiht, aber auch zur Attraktion für die ganze Region wird. Auf 2700 Quadratmetern ist an alle Altersgruppen gedacht. Neben der dunklen Welt von „Tegernsee magic“ lockt der Bereich „Tegernsee World“ mit putzigen Holzhäusern rund um einen virtuellen Tegernsee, wobei jedes Haus einen Kohler-Betrieb darstellt: das Bussi Baby, das Wallberg-Haus, das Clubhaus, das Bachmair Weissach, Wildbad Kreuth. So viel Selbstdarstellung erlaubt er sich, ansonsten legt Kohler beim Edutainment hohe Maßstäbe an. Es geht um Ökologie und Umwelt, Entwicklungsgeschichte und Klimawandel, interaktiv und mit einem Augenzwinkern aufbereitet. In einem virtuellen Aquarium schwimmen Fische, die im Tegernsee vorkommen. Wer mit dem Finger auf ein Exemplar tippt, kann es in Ruhe ansehen und Informationen dazu abrufen. Auf einem Tablet können die Besucher auch selbst Wassertiere malen und ins Aquarium entlassen. Zwischen den Häusern werden Hängebrücken installiert, die zum Herumsausen einladen.

Gläserne Boulderwand an der Front

Zur hellen Halle gehört eine riesige Glas-Boulderwand an der Front. „Von außen wird es aussehen, als ob sich menschliche Spinnen da bewegen“, schildert Kohler. Mitten im Raum wird ein Kettenkarussell für Volksfeststimmung sorgen, daneben ein altertümlich angehauchtes Kinderkarussell.

Auch die Prominenz des Tegernseer Tals bekommt eine Bühne, die Künstler, Sportler und Politiker. Was Kohler verhindern will, ist der Dreiklang von Lautstärke, schlechter Luft und miesem Essen, der bekanntermaßen den Besuch großer Freizeit-Arenen verleiden kann. Mit viel Aufwand hat er eine Schalldämmung einbauen lassen, große Lamellen unterm Dach, eine gute Lüftung, und es wird mit dem „Gardone“ ein feines italienisches Restaurant geben.

200 Besucher dürfen gleichzeitig in die Halle, Tickets gibt’s nur online. Kohlers Hotelgäste haben Vorrang, offen ist die Erlebniswelt aber für alle. Kohler hofft, dass „Tegernsee phantastisch“ europaweit bekannt wird. „Mit roten Backen, außer Atem und beseelt“, sollen die Besucher die Erlebniswelt verlassen, wünscht sich Kohler. „Tegernsee phantastisch“ ist auch ein Wagnis, wie Kohler weiß: „Ich bin ein bisschen aufgeregt.“