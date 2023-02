Kreuth: Hunderte bejubeln Faschingszug - Positionen gegen Ausverkauf der Heimat

Von: Alexandra Korimorth

37 Gefährte und Hunderte Gäste reihten sich beim Kreuther Faschingszug aneinander. Überwiegend protestierten sie gegen den Ausverkauf ihrer Heimat. © Thomas Plettenberg

37 Gefährte mit Hunderten Faschingsnarrischen fügten sich am Sonntag in Kreuth weniger zu einem Faschings- als zu einem Protestzug gegen den Ausverkauf ihrer Heimat zusammen.

Kreuth – Pünktlich um 13.13 Uhr setzte sich der Faschingszug in Scharling in Richtung Kreuth in Bewegung: Vorneweg – wie beim Auszug aus dem Paradies mit Sack und Pack und Millikandl auf dem Handwagen – Ur-Kreuther in historischen Loden-Joppen und Hüten, die „Vom Aussterben bedroht“-Schilder vor sich her trugen. Auf ihren Rücken Tafeln mit dem, was den Einheimischen am meisten stinkt: „Unsere Kinder treibt’s ausm Tal naus, weil‘s nimma zahln kenan Wohnung und Haus“, „Investoren und Erbschaftssteuer machan unsa Hoamat teuer“, „Gschäfta machan auf schick, jeder Kramerladn wird a Butik“ und „Auswärtige verbaun Boden und Grund, weg is da Hoamatverbund“.

Auf einem der nächsten Wagen, auf dem die Fahne der Tegernseer Brauerei gehisst war, wurde es noch deutlicher: „Einheimische ausse, geldige Auswärtige nei, so soi des jedz bei de herzoglichen Oima sei!“ Und: „De Oima lass ma uns vo de Einheimischen sanier’n, damit ma bei de Nachpächter richtig ko kassier’n“. Sehr sinnbildlich machten die kleineren Gefährte wie der blaue Rettungshubschrauber der Bergwacht („Mit Flip-Flops wandert Ihr ganz munter, wir hol’n Euch sicher wieder runter“) Platz für die riesige goldene Villa mit ganzen Ladungen leerer Champagnerflaschen und Goldjungen, das Bussi-Baby-Roof-Top-Spa, HaSHIT-Saupreißn-Alm mit echten Betonwänden und zwei puderrosa Ranches. Die Kritik hier in Richtung Bauwahn: „4711 Trillionen Dollar für 0815 Heiser“ oder „Baus Du schon oder genehmigst Du noch?“

Kritik an Rabatten für Touristen - „Da Einheimische zoid den vollen Preis“

Dazwischen auf seinem roten Sofa auf der Ladeschaufel Bad Wiessees Bürgermeister Rob(ert), der Baumeister, Kühn, stilecht mit Bauhelm. Er blickte gleichzeitig lakonisch und amüsiert auf gleich zwei mobile Hallenbäder, bei denen die Wassersportler in ihren Pools saßen oder mit viel Gespritze und großem Hallo in das Planschbecken hineinrutschten. Die Aufschrift: „Nur die Reichen schwimmen schneller. Sie haben einen Pool im Keller.“

Vom „Bade Truck“ regnete es Flugblätter mit dubiosen Kurs-Angeboten für Wassergymnastik mit Wunschbademeister/-innen, Unterhaltung unseres Baywatsch-Teams, Säuglingsturmspringen und Seniorentauchkurse. Auch die Touristiker von „Da Dägansee“ bekamen Kritik für ihre TegernseeCard zu hören: „De Touristen griang Rabatt auf jeden Scheiß, da Einheimische zoid den vollen Preis!“.

Das neue Feuerwehrhaus von Tegernsee hat es als „20 Millionen-Grab“ auf einen der Wagen geschafft. Ebenso das zukünftige Rathaus von Rottach-Egern mit Wegweisern zu „Tschillzone“, „Schwarzbauamt“, „Denkfreie Zone“ und einem goldenen Turm-Dacherl. Dazwischen ein gigantisches Graugänse-Nest mit reichlich Federvieh und der Aufschrift: „Am Tegernsee nur Scheiß und Dreck. Die Graugans, die muss sofort weg!“.

Ausgelassene Stimmung trotz Regen

Zwischen der schneebefreiten Sonnenbichl-Piste inklusive Sessellift („Ganzjahresskizentrum“), dem Wagerl zum Hirschbergpreisrode(l)n, dem Greta-Thunberg-Wagen mit der Aufschrift „Hoffentlich die letzte Generation“, einer überdimensionalen Uhu-Tube mit „Wer nix ko und nix ist, wead oafach KlimaaktiMIST“ hüpften etliche Klimakleber herum. Außerdem kleinere „Versorgungseinheiten“ von Scheichinnen, Hippies und Krankenschwestern, die am Straßenrand stehenden Indianer, Chinesen, Hawaiianer, Mexikaner, Matrosen und Knastbrüder, Russenschlampen, Sexarbeiterinnen, Nonnen und Mönche mit Bier, Schnaps, Glühwein und Leberkässemmeln versorgten. Von den Wagen regnete es für die Kinder Guatl und schallten Hits aus den 70er Jahren bis heute. Das Tal feierte ausgelassen Fasching in Kreuth, auch als es zu regnen anfing.

