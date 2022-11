Zimmerbrand auf Bauernhof geht glimpflich aus: 4000 Euro Schaden

Von: Stephen Hank

Teilen

Die Feuerwehren rückten am Abend zu einem Brand in Oberhof aus. © Thomas Plettenberg

Die Feuerwehren Rottach-Egern und Kreuth sind am Dienstagsabend zu einem Zimmerbrand in Oberhof ausgerückt. Laut Polizei wird die Höhe des Schadens auf 4000 Euro kalkuliert

+++ Aktualisierung +++

Kreuth - Wie die Polizei Bad Wiessee mitteilt, ist der Schaden geringer als erwartet. Er wird derzeit auf 4000 Euro kalkuliert.. Der Brand war entstanden, als neben einem Schwedenofen gelagertes Holz Feuer fing. In der Wohnung befanden sich ein Familienvater (34) mit Frau und Kind. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

+++ Ursprünglicher Artikel +++

Kreuth ‒ Zu einem Zimmerbrand ist es am Dienstag gegen 18 Uhr auf einem Bauernhof in Oberhof (Gemeinde Kreuth) gekommen. Die Feuerwehren Rottach-Egern und Kreuth waren im Einsatz. Das Feuer ging nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr offenbar von einem Ofen aus. Nach eigenen Angaben mussten die Einsatzkräfte in dem betroffenen Zimmer die Decke abnehmen, um Glutnester auszuschließen.

Verletzt wurde bei dem Zimmerbrand nach ersten Erkenntnissen niemand. Details wurden am Abend nicht bekannt.

Immer auf dem aktuellen Stand! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.