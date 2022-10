Freiwillige Feuerwehr Kreuth nimmt drei neue Fahrzeuge in Dienst

Von: Alexandra Korimorth

Für Nachschub im Fuhrpark ist gesorgt - und auch für interessierten Nachwuchs: Am Samstag bekamen die drei neuen Fahrzeuge der Kreuther Feuerwehr den kirchlichen Segen. Gefeiert wurde beim Tag der offenen Tür. © MKF_MaxKalup

Der Tag der Offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Kreuth hat sich beinahe zu einem Dorffest entwickelt - bei dem drei neue Fahrzeuge offiziell in Dienst genommen wurden.

Kreuth – Jede Menge Gäste, Festreden, Musik, Hendl und Bier: Die Einweihung der drei neuen Fahrzeuge und der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Kreuth am Samstag geriet regelrecht zum Dorffest. Mit Lob für den Einsatz der Ehrenamtlichen wurde an diesem Festtag nicht gespart.

Eigentlich wäre die Fahrzeugweihe schon fürs Frühjahr geplant gewesen. Wegen der bekannten Lieferschwierigkeiten in der Chipherstellung verzögerte sich auch die Auslieferung des neuen Gerätewagens Logistik 2 (GW-L2) für die Kreuther Wehr um vier Monate. Deshalb konnte das Fest erst jetzt, aber bei nicht minder frühlingshaften Temperaturen stattfinden.

Tannengrün und Blumen schmücken die Fahrzeuge

Die Feuerwehrler hatten alle drei Fahrzeuge – das Prunkstück GW-L2, den neuen Mannschaftswagen und den Gabelstapler – vor dem Gerätehaus aufgefahren. Geschmückt mit Tannengrün und Blumen glänzten sie in der Sonne. Angesichts der vielen Gäste – darunter Vertreter der Paten-Wehr aus Rottach-Egern sowie aus der Partnergemeinde Achenkirch und der Feuerwehr Achental – strahlten die Kreuther Kameraden. Hannes Reich, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, und Kommandant Benedikt Wurm hießen alle willkommen, darunter Herzogin Helene in Bayern, die Sponsoren Anton Lentner von der Hubertus-Altgelt-Stiftung, die Familie Stettner, den Gemeinderat, das halbe Dorf. Bis zum Nachmittag sollten 400 Gäste auf dem zum Festplatz verwandelten Parkplatz mitfeiern.

Langer Schlauch kompensiert fehlende Hydranten

„Mit dem GW-L2 können wir uns flexibel mit der modularen Beladung auf den Rollcontainer auf verschiedenste Einsätze rüsten“, erklärte Kommandant Wurm und zählte alle technischen Details auf, die der GW-L2, ein Mercedes Benz mit Aufbau der Firma Rosenbauer, dem 35 Jahre alten Vorgänger-Fahrzeug LF 8 voraushat. Besonders der 2000 bis 2500 Meter lange Schlauch sei in der Flächen-Gemeinde wichtig: Im südlichen Gemeindebereich ab der Wildbad-Kurve gebe es etwa kein Hydranten-Netz mehr. 330 000 Euro, abzüglich 70 000 Euro Förderung, haben die Wehr und die Gemeinde dafür aufgebracht. Der Dank galt allen Spendern.

Der neue Mannschaftswagen, ein Mercedes-Bus, bringt die Kameraden zu Ausbildungen, Übungen und Einsätzen und dient auch in der Jugendarbeit. Mit 20 000 Euro hat die Hubertus-Altgelt-Stiftung die Floriansjünger hier mitgeholfen: „Es ist ein so schönes Projekt, das wir mit Freude unterstützt haben“, stellte Anton Lentner fest. Die Familie Stettner vom gleichnamigen Unternehmen hatten den gebrauchten Gabelstapler gleich ganz spendiert. Die Feuerwehrler mussten ihn nur rot lackieren.

„Ihr gefährdet das eigene Leben für andere“

Monsignore Walter Waldschütz und der evangelische Pfarrer Martin Weber segneten alle drei Fahrzeuge. Dabei machten die Geistlichen deutlich, wie essenziell die Feuerwehrler für jeden Einzelnen in der Gemeinde sein können und für die Gesellschaft sind. „Ihr gefährdet das eigene Leben für andere“, betonte Pfarrer Weber. „Ihr verdient das beste Material und die beste Ausstattung.“

Das sah auch Bürgermeister Josef Bierschneider so: „Das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr ist von unschätzbarem Wert.“ 365 Tage im Jahr würden die Einsatzkräfte Brände löschen, technische Hilfe leisten, als Ersthelfer fungieren oder bei Bedarf den Verkehr regeln. Die Anforderungen auch ans technische Know-how stiegen stets, etwa mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern oder E-Autos. „Der Zusammenhalt bei uns in der Gemeinde ist da“, sagte Bierschneider und dankte den Bürgern für ihre Spenden. Kreisbrandrat Anton Riblinger gratulierte, betonte aber auch, dass das neue Fahrzeug nicht nur in Kreuth, sondern auch im Tegernseer Tal und im ganzen Landkreis gebraucht werde.

Bevor die Musi fröhlich aufspielte, dankte Hannes Reich dem ehemaligen Kommandanten und jetzigen Kreisbrandmeister Thomas Wolf: Er hatte die Anschaffung der neuen Fahrzeuge noch zu seiner Kreuther Amtszeit auf den Weg gebracht. Da auch er selbst ein neues Auto hat, erteilten die Geistlichen diesem obendrein den Segen.

