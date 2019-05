Ende eines Vereins: Die Fun-Sportler sagen Servus

Mit viel Enthusiasmus hatten junge Tal-Bürger 2011 die Fun-Sport-Gemeinschaft Tegernseer Tal gegründet. Der Verein machte vor allem mit den Zipflbob-Rennen von sich reden. Damit ist es nun aber vorbei.

Kreuth – Als „Gaudiverein mit Herz“ hat sich die Fun-Sport-Gemeinschaft Tegernseer Tal stets verstanden. 2011 haben 28 engagierte Gründungsmitglieder den Verein mit Sitz in Kreuth aus der Taufe gehoben. Seither hat er sich nicht nur sportlich, sondern auch sozial hervorgetan. Nun hat sich der Verein mit zuletzt 45 Mitgliedern aufgelöst.

Leicht gefallen ist Thomas Schmidt dieser Schritt nicht. „Das ist auf der einen Seite schon bedauerlich“, sagt der 39-Jährige, der seit 2015 den Vorstandsposten inne hatte. Auf der anderen Seite sei die Auflösung unausweichlich gewesen. „Wir hatten zunehmend personelle Schwierigkeiten im Bereich der Aktiven“, erläutert Schmidt. Will heißen: Für die Ausrichtung der Funsport-Veranstaltungen – in erster Linie waren das Zipflbob-Rennen für Kinder und Erwachsene – haben sich nicht mehr genügend Helfer gefunden. „Bei einem Kinderrennen brauche ich mit fünf Leuten nicht anfangen“, sagt Schmidt. Denn dann sei auch die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Um den Verein nicht einfach so einschlafen und die Mitglieder weiterhin Beiträge zahlen zu lassen, machte der Vorstand lieber einen klaren Schnitt. Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde der Verein auf Beschluss der Mitglieder aufgelöst.

Was bleibt, ist die Erinnerung an mehrere erfolgreiche Zipflbob-Events am Sonnenbichl in Bad Wiessee oder am Kirchberghang in Kreuth. Auch beim Kreuther Christkindlmarkt war der Verein mit einem Verkaufsstand vertreten. Dabei hat sich die Gemeinschaft von Beginn an sozial engagiert und die jeweiligen Erlöse für gute Zwecke gespendet. In den vergangenen acht Jahren erwirtschaftete die Funsport-Gemeinschaft auf diese Weise laut Schmidt mehr als 6000 Euro. Das Geld ging an verschiedene gemeinnützige Organisationen im Landkreis, darunter die Feuerwehr Kreuth, das BRK, die Klinik-Clowns oder die Gmunder Tafel.

Auch das letzte Kapitel in der recht kurzen Vereinsgeschichte endete mit einer Spende. Nachdem die komplette Ausrüstung der Funsportler zuvor verkauft oder anderen Vereinen überlassen worden war, habe das Vereinsvermögen zum Zeitpunkt der Auflösung 2931,80 Euro betragen. Das Geld, so berichtet Schmidt, ging in voller Höhe an den Förderverein Notarztgruppe Tegernseer Tal-Waakirchen über. „Somit konnte nun selbst mit der Auflösung der Fun-Sport-Gemeinschaft ein letztes Mal etwas Gutes getan werden“, sagt der ehemalige Vorsitzende, der vor allem den engagierten Mitgliedern, den Förderern und Sponsoren sehr dankbar sei, die den Verein in den vergangenen Jahren unterstützt hätten.

„Schweren Herzens“ sagte Schmidt nun im Namen des Vereins Servus. Der 39-Jährige war nicht als Einziger seiner Familie für die Gemeinschaft engagiert. Vor seiner Amtsübernahme hatte seine Frau Steffi den Verein als Vorsitzende geleitet.

