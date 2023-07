Gasthof Hagn in Kreuth: Gemeinde macht sich für größeren Biergarten stark

Von: Alexandra Korimorth

Der Gasthof Hagn in Enterbach hat seine Freischankfläche vergrößert. Dafür fielen drei Stellplätze weg. © STS

Weil er seinen Biergarten vergrößerte, hat Christian Nocker, Wirt des Gasthofs Hagn in Kreuth, nun einen Stellplatz zu wenig. Die Gemeinde stimmte einem Kompromiss zu.

Kreuth – Damit Gastwirt Christian Nocker seinen 70 Quadratmeter großen Biergarten beim Gasthof Hagn in Enterbach weiter so betreiben kann, wie es ihm zu Coronazeiten zugestanden wurde, braucht es jetzt einen genehmigten Bauantrag zur Herstellung einer Freischankfläche. Wie Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) in der Sitzung des Gemeinderats darlegte, fallen zugunsten der vorliegenden Biergartenplanung drei Parkplätze weg. Und auch, wenn der Gastwirt durch die Zusammenlegung von zwei Ferienwohnungen und zwei ehemaligen Personalzimmern zu einer großen Wohneinheit zur Eigennutzung formal Stellplätze einspart, können auf dem Grund der Familie Nocker nur 23 der geforderten 24 Stellplätze nachgewiesen werden.

Wirt hat zusätzliche Plätze von der Gemeinde angepachtet

Der Gemeinderat war dennoch bereit, die notwendigen Abweichungen zu genehmigen und den positiven Bescheid auch dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde zu empfehlen. Denn der Gastwirt sorgt seit rund zehn Jahren für ausreichend Parkplätze, indem er auf der gegenüberliegenden Seite und Richtung Fußballplatz Flächen von der Gemeinde angepachtet hat. Dass diese Plätze dinglich nicht gesichert sind, stellte sich nun im Genehmigungsverfahren als Problem heraus. Denn laut Martin Walch (SPD) lasse sich die privatrechtliche Vermietung der Fläche nicht mit dem Satzungsrecht verknüpfen. Dem Vorschlag von Wolfgang Rebensburg (FWG), die Abweichungen von der Stellplatzsatzung so lange zu dulden, wie der Pachtvertrag für die zusätzlichen Flächen läuft, konnte das Gremium also erst einmal nicht folgen. Da half auch der Hinweis wenig, dass eine Freischankfläche keine feste Bebauung sei und dass die Fläche im Winter wieder als Parkfläche genutzt werden könnte.

Gasthof Hagn: Viel Lob für den engagierten Wirt

Christian Bock (CSU) zweifelte zudem die tatsächliche Nutzbarkeit von drei Stellplätzen vor den Garagen an. Doch Matthias Erhardt (Grüne) konnte als direkter Nachbar bezeugen, dass auch diese Parkplätze genutzt werden können. Erhardt brach eine Lanze für den Wirt: „Christian Nocker ist ein fleißiger Wirt und guter Unternehmer. Wir sollten ihm den Biergarten genehmigen.“ Robert Gerg (SPD) sprang ihm bei: „Die meisten in Kreuth sind erfreut, dass sich in Enterbach was tut, dass man am Ort so einen schönen Biergarten mit Musi hat.“ Die Grundstimmung gegenüber dem Hagn-Wirt sei positiv, was der Parksituation zugute komme, da sich die Bevölkerung dann beim Parken auch Mühe gebe und die Stellplätze optimal ausnutzte. Ulrike Rohnbogner (CSU) stellte fest, dass die Mindestzahl an Stellplätzen erfüllt werde und dass die Leute angetan seien von dieser Traditionsgaststätte: „Wir können stolz sein auf unsere vielen guten Wirte, die wir in Kreuth haben, und sollten es ihnen nicht unnötig schwer machen.“

Aufgrund der zusätzlichen Parkplätze erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen, fügte aber als Kompromiss an, dass die Abweichung von der Stellplatzsatzung aufgehoben werde, sobald der Wirt die von der Gemeinde gepachtete Fläche aufgebe. „Wenn das Landratsamt da so nicht mitgeht, müssen wir uns eben noch einmal mit der Sache befassen“, erklärte Bürgermeister Bierschneider abschließend. „Wir können froh sein, so einen Wirt zu haben, der sich so enorm engagiert.“

