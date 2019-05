Tag des Tourismus: Prominenter Gastro-Kritiker kommt an den Tegernsee

Der Tag des Tourismus am Tegernsee wartet heuer mit einem prominenten Gastredner auf. Der aus dem TV bekannte Gastro-Kritiker Heinz Horrmann kommt. Der Tegernsee sei ihm eine Herzensangelegenheit, sagt er.

Weissach – Heinz Horrmann (76) gilt als der renommierteste Gastronomie-Kritiker Deutschlands und ist auch dem Fernsehpublikum aus Formaten wie „Die Kocharena“ oder „Der Hotelinspektor“ bestens bekannt. Am Donnerstag, 9. Mai, ist der mehrfach ausgezeichnete Journalist live am Tegernsee zu erleben: Er ist das Zugpferd des diesjährigen Tag des Tourismus, der heuer zum ersten Mal im Festsaal des Hotels Bachmair-Weissach stattfindet.

Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), freut sich, in diesem Jahr einen solch prominenten Gastredner beim alljährlichen Gastgeber- und Branchentreff präsentieren zu können. „Ich gehe davon aus, dass wir ein volles Haus haben werden“, sagt er. Für die Vermieter wird es spannend sein, wie der bekannte Hotelkritiker Horrmann den Service großer und kleiner Häuser aus Sicht des Gastes bewertet.

Knapp 40 Reise-, Hotel- und Genussbücher hat der Autor bisher veröffentlicht – ein Rekord. Zudem hat er in insgesamt zehn verschiedenen deutschen TV-Formaten unterschiedlicher Sender Speisen und Getränke bewertet. Weltweit testete er rund 2500 Hotels für Organisationen wie Leading Hotels of the World oder American Academy of Hospitality Sciendes. Den Tegernsee mit seinen Hotels und Restaurants bezeichnet Horrmann als seine Herzensangelegenheit. „Darum freue ich mich so, hier sein zu dürfen“, sagt er. Der 76-Jährige hat laut TTT genügend Zeit eingeplant, um alle Fragen zu beantworten.

Beim Tag des Tourismus dreht sich diesmal alles um „Qualität & Service“ und die damit verbundene Wertschöpfung. Hoteldirektor Alexander Aisenbrey, Vorsitzender des Vereins Fair Jobs Hotels, gibt als zweier Gastreferent Einblicke in Inhalte und Erfahrungen seiner ambitionierten Initiative. Der Verein macht sich für gerechte Jobs, attraktive Perspektiven für den Branchennachwuchs und ein besseres Image der Hotellerie als Arbeitgeber stark. Durch den Abend führt Moderatorin Gela Allmann.

Der Veranstaltungsort – der Festsaal im Hotel Bachmair-Weissach – ist eine Premiere für den Tag des Tourismus. Der Ortswechsel hat laut TTT-Chef Kausch einen ganz pragmatischen Hintergrund. Das Seeforum Rottach-Egern, das zuletzt als Rahmen diente, stand zum gewünschten Termin nicht zur Verfügung. „Wir schätzen das Seeforum sehr, und es ist für die Veranstaltung gut geeignet“, sagt Kausch. Dennoch tue ein Ortswechsel dem Tag des Tourismus auch nicht schlecht, meint der Geschäftsführer.

Der Branchentreff findet – wie schon im Vorjahr – wieder am Abend statt und beginnt um 18 Uhr mit der Eröffnung der Hausmesse. Dort werden sich rund 30 Vertreter verschiedener touristischer Dienstleistungen präsentieren. Vom überregionalen Software-Hersteller bis hin zu regionalen Partnern wie der Naturkäserei. Die Grußworte und Vorträge starten sogar noch eine Stunde später als im Vorjahr, nämlich erst nach dem Anstich auf dem Gmunder Volksfest, das ebenfalls am Donnerstag beginnt. Nach einer kurzen Begrüßung um 19.30 Uhr durch Christian Köck, Bürgermeister von Rottach-Egern und stellvertretender Sprecher der TTT-Gesellschafter, und Bernhard Kaiser, Vorsitzender des Tourismus-Beirats, geht das Wort an Kausch. Nach den Vorträgen gibt es ab etwa 21.30 Uhr an der Bar für die Besucher weiter die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und Neues zu erfahren.

Insgesamt 200 Sitzplätze stehen im Festsaal zur Verfügung. Aufgrund des prominenten Gastredners und des erwarteten Andrangs bittet die TTT heuer erstmals um Anmeldungen. Einige freie Plätze gebe es noch, erklärt Kausch. Interessierte können sich online unter www.tegernsee.com/tag-des-tourismus einen Platz reservieren. Natürlich können Gastgeber auch ohne vorherige Anmeldung zur Hausmesse kommen.

