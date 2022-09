KOMMENTAR

Eigentlich haben sie alles richtig gemacht in Kreuth. Wärmegewinnung mit Energie aus der Region ist das Gebot der Stunde, und dass Kreuther Unternehmer die Dinge persönlich in die Hand nehmen, gereicht ihnen zur Ehre. Was irritiert, ist der Umstand dass dies alles sehr lange unter dem Radar der Öffentlichkeit gehalten wurde. DIe Beratungen und Beschlüsse zur GbR fanden in nicht öffentlichen Sitzungen statt.

Über die Gründe kann man nur mutmaßen, aber es liegt nahe, dass Bürgermeister Josef Bierschneider genau den Eindruck vermeiden wollte, der sich jetzt aufdrängt: dass man sich im Gemeinderat gegenseitig die Taschen voll macht. Weil das Geschehen – der Gemeinderat vergibt einen Auftrag an Gemeinderäte – in Sachen Vetternwirtschaft nun mal ein echter Klassiker ist.

Wobei glaubhaft ist, dass die Dinge in diesem Fall anders liegen und die Initiative Respekt verdient. Nur: Es wäre klug gewesen, dies offensiv kundzutun und nicht – wie hier – erst mit Informationen rauszurücken, wenn die Presse nachhakt. In Kreuth dürfte dies kurz vor der Bürgermeisterwahl am 25. September für reichlich Gesprächsstoff sorgen.