Genehmigung liegt nach langem Warten vor: Bau von neuer Alm in Siebenhütten kann beginnen

Von: Gabi Werner

Auf diesem Areal in Siebenhütten entsteht eine neue Alm. Sie wird nach dem historischen Vorbild einer der ehemaligen Hütten errichtet. © Josef Wolfgang Bogner

Das Warten auf die Genehmigung hatte viel Geduld erfordert. Doch nun ist es soweit: Die Baumaßnahmen für die neue Siebenhütten-Alm in Wildbad Kreuth können beginnen.

Wildbad Kreuth – Die Zeit sitzt der Familie Bogner und der Herzoglichen Wildbad Kreuth Familiengesellschaft als Bauherrin im Nacken. Denn sollte der Winter heuer früh über Siebenhütten – das idyllische Almgelände unterhalb der Blauberge – hereinbrechen, könnte dies die Bauarbeiten für die neue Alm erst einmal ausbremsen. Daher hatte Josef Wolfgang Bogner, dessen Familie das Ausflugsziel seit nunmehr 13 Jahren betreibt, zuletzt mit wachsender Ungeduld auf die endgültige Baugenehmigung durch das Landratsamt gewartet. Ende Juli lagen die nötigen Papiere dann endlich vor, wie Bogner nun mitteilt. Inzwischen laufen die vorbereitenden Maßnahmen, „damit wir nächste Woche mit dem Tiefbau beginnen können“.

Areal in Siebenhütten ist mit einem Bauzaun gesichert

Das Areal in Siebenhütten ist mittlerweile mit einem Bauzaun eingefasst. Da der Rundweg nach wie vor stark frequentiert sei, diene dies vor allem der Sicherheit, „damit nach Baubeginn kein Kind oder Schaulustige sich auf der Baustelle verletzen oder gar abstürzen können“, erläutert Bogner. Der Rundgang über den Kiem Pauli Weg sei weiterhin möglich, lediglich die Fahrräder müssten ein kleines Stück geschoben werden. Während des Aushubs, der Keller- und Betonarbeiten sowie des eigentlichen Hüttenbaus müssen die Ausflügler laut Bogner zudem mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der unteren Forststraße rechnen. „Dafür bitten wir um Verständnis“, sagt der Pächter, der – ähnlich wie schon beim Wiederaufbau seines Voitlhofs in Rottach-Egern – möglichst viele Arbeiten selbst ausführen möchte. Eigentümerin des Geländes ist die herzogliche Familie.

Ausflugsziel Siebenhütten hat bereits die zweite Saison geschlossen

Baustelle also statt beschaulicher Hütteneinkehr. Es ist bereits die zweite Sommersaison, in der Wanderer und Radler auf das beliebte Ausflugsziel Siebenhütten verzichten müssen. Die Bogners hatten die ursprüngliche Gastro-Alm im Frühjahr 2022 nicht wieder aufgesperrt, weil die kleine denkmalgeschützte Hütte aus dem Jahr 1843 dem wachsenden Ansturm der Gäste nicht mehr gewachsen war.

Auch während der Corona-Jahre herrschte in Siebenhütten stets großer Andrang. Kurz darauf wurde die Alm geschlossen. © Thomas Plettenberg

Nach vielen Gesprächen mit Behörden und den Fachstellen des Denkmalschutzes kam man schließlich überein, eine der drei früher bestehenden und mittlerweile fehlenden Almen von Siebenhütten nach historischem Vorbild wieder aufzubauen und künftig für Bewirtungszwecke zu nutzen. Damit könne man das Ausflugsziel für die nächsten Generationen sichern, sagt Bogner und beteuert: „Die traditionelle und naturnahe Bauweise wird sich gut in das Ensemble einfügen.“ In ein paar Jahren werde der Neubau nicht mehr von den alten Hütten zu unterscheiden sein. Ursprünglich einmal standen auf dem Gelände die sieben Niederalmhütten der Bauern aus Pförn – daher auch der Name „Siebenhütten“.

Außenarbeiten sollen möglichst vor dem Wintereinbruch abgeschlossen werden

Dass der Neubau an dieser sensiblen Stelle nicht zum Störfaktor wird, war auch Kreisbaumeister Christian Boiger ein Anliegen. Auf eigenen Wunsch war er stark in die Planungen involviert. Auch er zeigte sich während der Genehmigungsphase überzeugt, dass die neue Alm ein Mehrwert für Siebenhütten werde.

Bis der Neubau in historischem Gewand steht, wird allerdings noch einige Zeit ins Land gehen. Bogner hofft, dass zumindest die Außenarbeiten bis zum Einbruch des Winters abgeschlossen werden können. Ein Unsicherheitsfaktor ist dabei nicht nur das Wetter. Auch die Handwerksbetriebe seien nicht immer sofort verfügbar, wenn sie gebraucht würden, gibt der Betreiber zu bedenken. Das große Ziel der Familie Bogner ist es aber, das Ausflugsziel Siebenhütten zur nächsten Saison wieder in bewährter Weise betreiben zu können.

Bis dahin müssen sich die Pächter noch den vielen Fragen stellen, die sich bei den vorbeikommenden Wanderern und Radlern auftun: „Wir haben zwar eine Bautafel aufgestellt, auf der wird das Vorhaben erläutern“, berichtet Bogner. „Aber es ist halt schwer, die Informationen über die Entwicklung von eineinhalb Jahren auf einer einzigen Tafel unterzubringen.“

