Gold für den „Riedersteiner“ Weichkäse: Naturkäserei Tegernseer Land erhält Auszeichnung

Von: Christine Merk

Die Urkunde übergab die Bayerische Biokönigin Raphaela I. (bürgerlich Raphaela Lex aus Bockhorn im Kreis Erding, l.) zusammen mit Ökomodellregion-Managerin Steffi Stiller (r.) an Vorstandsvorsitzende Sophie Obermüller. © Ökomodellregion

Der „Riedersteiner“ Weichkäse der Naturkäserei Tegernseer Land gehört heuer zu den drei besten Bioprodukten Bayerns.

Kreuth - Beim Wettbewerb der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ) bekam der „Riedersteiner“ Weichkäse eine von drei Goldmedaillen. In der Naturkäserei sind alle sehr stolz und glücklich über diese Auszeichnung. Die Urkunde übergab die Bayerische Biokönigin Raphaela I. (bürgerlich Raphaela Lex aus Bockhorn im Kreis Erding) mit Ökomodellregion-Managerin Steffi Stiller an Vorstandsvorsitzende Sophie Obermüller – just am 13. Geburtstag der Naturkäserei.

Produkt und Engagement bewertet

An dem Wettbewerb konnten sich bayerische Bio-Betriebe beteiligen mit Lebensmitteln, die zu mindestens zwei Dritteln aus bayerischen Bio-Rohstoffen bestehen und in Bayern hergestellt werden. Die Jury bewertete dabei nicht nur das Produkt selbst, sondern auch das Engagement der Unternehmen. cmh

