Grünes Wasserl: Landratsamt spricht Klartext vor Ort

Die Baumaßnahmen am Grünen Wasserl sorgen weiter für Diskussionsstoff. Jetzt erläutert das Landratsamt die Vorhaben vor Ort und lädt Tal-Bürgermeister und Medien ein.

Kreuth – Die Genehmigung zum Bau einer Splitthalle inklusive neuer Zufahrt am Grünen Wasserl am Ringsee sorgt für viel Diskussionsstoff. Um sich vor Ort ein Bild machen zu können, lädt das Landratsamt, das die Genehmigung erteilt hat, jetzt kurzfristig die Medien und alle Tal-Bürgermeister zu einer Ortsbesichtigung ein. Sie findet am Freitag, 19. Oktober, statt.

Während besorgte Bürger die Zerstörung eines Biotops befürchten, spricht das Landratsamt von einem umfassenden Sanierungskonzept. „Dieses sieht unter anderem eine deutliche Vergrößerung des Biotops vor“, heißt es in der Ankündigung zu dem Ortstermin. Uferflächen würden renaturiert, Flächen entsiegelt und klare Grenzen vorgeschrieben. Die renaturierte Fläche sei rund fünfmal so groß, wie die neu verbaute, heißt es.

Inzwischen wurden Fakten geschaffen: Die Verlegung der Zufahrt zum Kieswerk ist abgeschlossen. „Dafür musste ein kurzes Stück aufgefüllt werden“, heißt es in der Ankündigung. Sie entspreche den Plänen und der erteilten Genehmigung. Das Bauprojekt werde von der Unteren Naturschutzbehörde streng überwacht. Kritisiert wird vom Landratsamt, dass in der Öffentlichkeit wiederholt unsachlich geurteilt werde, was auch auf den direkten Nachbarn zurückgehe, „dessen Darstellungen nicht der Realität entsprechen“, so die Behörde. Sie betont zudem, dass alle Tal-Bürgermeister sich einstimmig für die Errichtung der geplanten Splitthalle an dieser Stelle ausgesprochen hätten.

Die direkten Nachbarn, Birgitt und Jochen Pagenberg, hatten ihrem Zorn über die Baumaßnahmen nicht nur in einem Offenen Brief an Grünen-Landrat Wolfgang Rzehak Luft gemacht. Sie haben zudem ein Strafverfahren angestrengt, da nicht nur Teile des Biotops, sondern auch ein Teil ihres eigenen Grundstücks um circa zwei Meter Aushub bedeckt worden sei.

Inzwischen hat auch der Gmunder Jochen Saurle (77) einen Offenen Brief an alle Tal-Bürgermeister verfasst. Darin stellt er vor allem den Bedarf und das öffentliche Interesse der Splitthalle in Frage. „Der Bedarf kann auf keinen Fall für unsere Hauptstraßen gelten, die ja durchgehend gesalzt werden, wofür der Salzstadel an der Bundesstraße in Moosrain dient“, schreibt Saurle. Seiner Meinung nach profitiere nur das Baugewerbe. Er kritisiert das Vorhaben als „Verbrechen an der Natur“ und findet: „Es ist eine Schande für uns und unsere Volksvertreter, was hier geschieht.“

