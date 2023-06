Gut angerichtet zum Start der Waldfest-Saison - Hier gibt‘s alle Infos und Termine

Von: Gabi Werner

Die Saison startete an diesem Wochenende (9. und 10. Juni) mit dem Waldfest des FC Real Kreuth. Wie im vergangenen Jahr wird es auch diesmal einen Sicherheitsdienst geben. © Archiv tp

Es geht wieder los: Der FC Real Kreuth eröffnet am Wochenende die Wald- und Seefest-Saison am Tegernsee. Die Erinnerungen an Corona sind verblasst – auf Sicherheit setzt man dennoch.

Tegernseer Tal/Kreuth – Nach zwei Jahren Corona-Pause blickten die Fußballer von Real Kreuth im Sommer 2022 dem Neustart ihres Waldfestes mit einer gewissen Unsicherheit entgegen. Wie groß würde der Ansturm sein? Wie ist die überschäumende Feierlust in den Griff zu bekommen? Der Verein fuhr die Werbung zurück und setzte auf die Dienste einer Security-Firma. Auch ein Besucher-Limit wurde festgelegt. Ein Konzept, das sich bewährt hat. „Wir haben das im vergangenen Jahr super hingebracht“, sagt Vereinsvorsitzender Max Breunig. Deshalb hält der FC auch heuer an den Rahmenbedingungen fest: „Wir sind genauso angerichtet wie voriges Jahr.“

Maximal 4000 Besucher dürfen gleichzeitig aufs Waldfest-Gelände

15 Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes werden am Freitag und Samstag (9. und 10. Juni) in Kreuth vor Ort sein, um die Vorgaben des Jugendschutzes zu kontrollieren und den Andrang in Bahnen zu lenken. 4000 Besucher dürfen gleichzeitig auf das Gelände am Leonhardstoanahof – „dann ist Schluss“, erklärt Breunig. Das diene nicht nur der Sicherheit, sondern auch der Gemütlichkeit auf dem Gelände, das die drei Waldfest-Vereine – die Leonhardstoana, der Skiclub und der FC – zuletzt mit etwa 70 Helfern für den Start der Festerl-Saison präpariert haben.

Security-Dienst auch im Kreuther Ortskern im Einsatz

Für die Vereine ist die Organisation der Waldfeste nicht nur ein Kraftakt, sondern auch eine große Verantwortung. Breunig ist daher froh, dass es ein mit Landratsamt und Polizei abgesprochenes Sicherheitskonzept und die Unterstützung durch die Security-Kräfte gibt. Die würden nicht nur am Waldfestplatz selbst, sondern auch im Ortskern darauf achten, dass nichts aus dem Ruder läuft, berichtet der Vorsitzende.

Nächtlicher Shuttle-Service bringt die Waldfest-Besucher nach Hause

Damit auch der Verkehr nicht überhand nimmt, empfiehlt Breunig die Anfahrt zum Waldfest möglichst ohne eigenes Auto. Ein Shuttle-Bus, der zwischen 00.30 und 3 Uhr nachts im ganzen Tal verkehrt und die Besucher nach Hause bringt, stehe wieder bereit. „Er ist sicher nicht ausreichend für alle, aber vielleicht doch ein kleiner Anreiz, das Auto stehen zu lassen“, hofft Breunig. Dennoch habe der Verein heuer zum zweiten Mal eine Wiese gegenüber vom Rathaus angepachtet, die als zusätzlicher Parkplatz zur Verfügung stehe. Ansonsten setzt der Fußballclub bei seinem Waldfest auf Beständigkeit: „Das Fest läuft genauso ab wie vor 30 Jahren“, sagt Breunig, der auch wettertechnisch guter Dinge ist, dass das Waldfest an beiden Tagen wie geplant stattfinden kann.

Am 11. Juli findet in Rottach-Egern das erste Seefest statt

Etwas später im Sommer folgt der Start der Seefest-Saison. Hier macht traditionsgemäß Rottach-Egern den Anfang – heuer am 11. Juli. Corona spielt offiziell keine Rolle mehr, dennoch verfolgt man auch hier das Motto „Weniger ist mehr“. Schon im vergangenen Jahr habe man die Werbung für die Seefeste – vor allem in München – stark zurückgefahren, berichtet Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Zuletzt habe es bei den Seefesten „kein Geschiebe und kein Gedränge“ mehr gegeben. „Die Standbetreiber waren dennoch sehr zufrieden“, versichert Rie. Dass in den Talgemeinden ein allgemeiner Trend hin zu kleineren Veranstaltungsformaten erkennbar sei, begrüße die TTT. „Das tut uns gut und passt zu unserem Qualitätsanspruch“, meint Rie. Die Wald- und Seefeste hätten ohnehin ihre eigenen Fangruppen – „da braucht man nicht noch eines draufzulegen“.

Busfahrer-Mangel macht sich auch beim Shuttle-Konzept bemerkbar

Damit auch die Straßen und Parkplätze nicht verstopft werden, hat die TTT zusammen mit der Schifffahrt und dem RVO auch heuer ein Shuttle-Konzept erarbeitet. Kein leichtes Unterfangen, wie Rie sagt. Um zusätzliche Verstärkerbusse einzusetzen, fehlen die Busfahrer. Dennoch sei sichergestellt, sagt Rie, dass jeweils ab 17 Uhr kostenlose Anfahrten per Bus oder Schiff zu den Seefesten möglich seien.

Das sind die Termine der Wald- und Seefeste am Tegernsee (Stand: 7. Juni):

9. und 10. Juni: Waldfest FC Real Kreuth

18. Juni: Waldfest der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee in Rottach-Egern

23. und 24. Juni: Waldfest Skiclub Bad Wiessee in Abwinkl

25. Juni: Trachten-Waldfest der Hirschbergler in Kreuth

7. und 8. Juli: Waldfest des Skiclubs Kreuth

14. bis 16. Juli: Waldfest der Tegernseer Vereine im Schmetterlingsgarten

21. und 22. Juli: Waldfest des TSV Bad Wiessee

23. Juli: Trachten-Waldfest der Leonhardstoana

28. und 29. Juli: Waldfest des Ski-Clubs Rottach-Egern

06. August: Trachtenwaldfest der Wallberger in Rottach-Egern

06. August: Waldfest des Trachtenvereins Bad Wiessee in Abwinkl

10. bis 12. August: Waldfest des Skiclubs Ostin

11. Juli: Seefest in Rottach-Egern

25. Juli: Seefest der Stadt Tegernsee

19. August: Seefest Bad Wiessee

Bei Verschiebungen finden sich die jeweils aktualisierten Termine auf www.tegernsee.com.