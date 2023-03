Haushalt für 2023 verabschiedet: Kreuth zeigt eisernen Sparwillen

Von: Alexandra Korimorth

Die Emmauskirche soll so umgebaut werden, dass sie künftig auch eine Kinderkrippe beherbergt. Pfarrer Martin Weber (l.) und Bürgermeister Josef Bierschneider treiben das Projekt seit Längerem voran. © Archiv Thomas Plettenberg

Einstimmig hat der Gemeinderat Kreuth den Haushalt für 2023 abgesegnet. Darin erkennbar ist ein eiserner Sparwille. Auf einige Projekte hat die Gemeinde verzichtet.

Kreuth – Eine vorsichtige und vorausschauende Finanzplanung, umsichtiges Wirtschaften in den zurückliegenden Jahren und ein kräftiges Ansetzen des Rotstifts: All das ermöglicht der Gemeinde Kreuth, einen ausgeglichen Haushalt für 2023 vorzulegen. Die dazugehörige Haushaltssatzung – inklusive Stellen- und Finanzplan – hat der Kreuther Gemeinderat nun einstimmig beschlossen.

Einziger Wermutstropfen: Kreuth muss mehr Kreisumlage bezahlen

Ende Januar hatten die Gemeinderäte den Haushalt fürs laufende Jahr bereits in nicht öffentlicher Sitzung vorbesprochen und zwischenzeitlich mit dem Landratsamt abgestimmt. So gab sich Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) am Donnerstagabend (9. März) positiv gestimmt: Der Haushalt für 2023 sei ausgeglichen. Er beläuft sich auf insgesamt rund 15 Millionen Euro und setzt sich aus 9,2 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und rund 5,9 Millionen Euro im Vermögenshaushalt zusammen. Einziger Wermutstropfen: Aufgrund der guten Steuerkraft in 2021 muss die Gemeinde laut Bürgermeister in diesem Jahr 200.000 Euro mehr an Kreisumlage bezahlen: Insgesamt gehen somit rund 2,5 Millionen Euro an den Landkreis. Außerdem erhält Kreuth 200.000 Euro weniger Schlüsselzuweisung. „Diese 400.000 Euro weniger im Haushalt tun weh“, sagte Bierschneider.

Dank guter Haushaltslage: Kreuth kann erneut Schulden tilgen

Das Haushaltsjahr 2022 indes sei so positiv für Kreuth verlaufen, dass man 3 Millionen Euro an Rücklagen bilden konnte, die nun dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Deshalb sei 2023 – wie bereits 2021 und 2022 – keine Kreditaufnahme erforderlich, verkündete Bierschneider erfreut. Die Gemeinde könne vielmehr das dritte Jahr in Folge Schulden (266.575 Euro) tilgen. Zum Ende des Jahres wird sich somit die Pro-Kopf-Verschuldung voraussichtlich auf 995 Euro belaufen. (Landesdurchschnitt: 599 Euro).

Größter Ausgabeposten ist die Erschließung des Gewerbegebiets

Die größten Ausgaben im laufenden Jahr sind geplant für die Erschließung des Gewerbegebiets am Ringspitzweg (450.000 Euro), für den Umbau der Emmauskirche in eine Kinderkrippe (erste Rate in Höhe von 300.000 Euro), die Tilgung von Darlehen (267.000 Euro), den Neubau der Querungshilfe in Oberhof (260.000 Euro), die Erneuerung der Verschleißdecken verschiedener Gemeindestraßen (202.000 Euro), die Geräte- und Fahrzeugbeschaffung für den Bauhof (210.000 Euro) und den Neubau der dortigen Lagerhalle (200.000 Euro), den Breitbandausbau und Sanierungsarbeiten im Warmbad.

In Kreuth gibt‘s keine kostenlosen Busfahrten für Senioren

Bevor sich Robert Gerg (SPD) dem Dank des Bürgermeisters an Geschäftsleiterin und Kämmerin Sabine Brendle für die umsichtige und vorausschauende Finanzplanung anschloss, machte er deutlich, dass die Aufstellung des Haushalts zunächst schwierig gewesen sei. Man habe konsequent den Rotstift ansetzen und gewünschte Projekt in Höhe von 3,8 Millionen Euro streichen müssen. Im Wesentlichen seien die Fortschreibung des Flächennutzungsplans und das kostenfreie Seniorenbusfahren den Streichungen zum Opfer gefallen. Letzteres bedauerten die Gemeinderäte ganz besonders. Die Haushaltssatzung wurde bei unveränderten Hebesätzen ebenso einstimmig beschlossen wie der dazugehörige Stellen- und Finanzplan.

ak