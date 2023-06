Kreuther Heizwerk kommt mit Verspätung: Bauarbeiten können erst nach Ende der Badesaison beginnen

Von: Christina Jachert-Maier

Im Sommer zieht das Kreuther Warmbad viele Besucher an. Die Parkfläche wird dringend gebraucht. Die Bauarbeiten fürs Nahwärmenetz müssen deshalb warten. © Thomas Plettenberg

Mit Volldampf wollte die Nahwärme Kreuth GmbH ein Heizwerk mit Leitungsnetz auf die Beine stellen. Aber noch wartet sie auf die Genehmigung durchs Landratsamt, was den Zeitplan des Vorhabens verzögert: Der Baubeginn ist erst nach dem Ende der Freibad-Saison möglich

Kreuth – Markus Wrba, Kreuther FWG-Gemeinderat und Geschäftsführer der Nahwärme Kreuth GmbH, hatte kurz vor Weihnachten 2022 noch ordentlich Stress. Aber am 23. Dezember schien es geschafft. Mit Unterstützung der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee hatte der Rechtsanwalt die Förderanträge für ein umweltfreundliches Nahwärmenetz gestellt, zudem reichte er beim Landratsamt Miesbach per E-Mail bis dahin noch fehlende Angaben zum Projekt nach. Der Plan war, im zeitigen Frühjahr mit dem Bau eines Hackschnitzelheizwerks zu beginnen. Wie berichtet, will die Nahwärme GmbH – die Gemeinde ist als Gesellschafterin mit an Bord – kommunale Gebäude im Ortszentrum über ein Leitungsnetz mit Öko-Wärme versorgen.

Verträge sind geschlossen, Firmen stehen bereit

Beheizt werden Kindergarten, Schule, Hort und Tourist-Info sowie das katholische Pfarrheim, zudem ein Wohnhaus. „Die Verträge sind alle geschlossen“, berichtet Wrba. Und anders als viele andere Bauwerber müsse man nicht auf Handwerker warten. Schließlich besteht die Gesellschaft aus Kreuther Unternehmern: Neben Wrba sind Elektromeister Christian Bock, Tiefbau-Spezialist Leonhard Rohnbogner, Hochbauer Joseph Rohnbogner und Heizungsbauer Stefan Gerold mit an Bord. Bis auf Gerold gehören alle Projektpartner dem Kreuther Gemeinderat an. Die Unternehmer hatten sich zusammengeschlossen, um mit eigenen Händen anzupacken, was für die Gemeindeverwaltung kaum zu machen war.

Zornige E-Mail an den Landrat

Die Hoffnung war, im Januar die Genehmigung durch das Landratsamt in Händen zu halten. Aber die liegt immer noch nicht vor. „Das ist unsäglich“, findet Wrba. Schließlich handle es sich um ein gerade mal zehn auf zehn Meter großes Häuschen. Seinen Platz solle es beim Parkplatz am Kindergarten bekommen. Immer wieder mal hakte Wrba beim Landratsamt nach. Seine E-Mail vom Dezember sei dort nicht einmal zur Kenntnis genommen worden, schildert er. Später sei die Bearbeitung nicht weitergegangen, weil nicht er selbst, sondern ein anderer Beteiligter unterschrieben habe. „Das ist absolut inakzeptabel“, wettert Wrba, der seinem Zorn vor wenigen Tagen in einer E-Mail an Landrat Olaf von Löwis Luft gemacht hat.

Im kommenden Winter soll das Heizwerk stehen

Das Häuschen zu bauen, dürfte nur knapp zwei Monate dauern. Im zeitigen Frühjahr zu starten, wäre wichtig gewesen, weil auch der Parkplatz beim Warmbad aufgerissen werden muss. „Zur Badesaison können wir da kein Loch ausheben“, weiß Wrba. Aber auch ein Nachhaken von Bürgermeister Josef Bierschneider – der derzeit im Urlaub weilt – beim Landratsamt habe nichts gebracht.

Jetzt hat die Bade-Saison begonnen. Der Start der Bauarbeiten muss warten, bis das Warmbad wieder schließt. „Wenn das jedem Bauwerber so geht wie uns, ist das unerträglich“, findet Wrba.

Genehmigung kommt laut Landratsamt in den nächsten Tagen

Im Landratsamt hat die Beschwerde Wrbas durchaus Nachforschungen ausgelöst. Allerdings stellt sich die Sachlage laut Landratsamt-Sprecherin Sophie Stadler dort ein wenig anders dar. Die Genossenschaft habe 2022 von Oktober bis Dezember gebraucht, um die angeforderten Unterlagen nachzureichen, erklärt Stadler. Tatsächlich sei der Vorgang nach Weihnachten dann bis zum 14. Februar liegen geblieben, was nicht sein sollte. „Aber danach ging’s normal weiter“, berichtet Stadler. Bei einer Unterschrift habe es Klärungsbedarf gegeben, aber der so entstandene Zeitverlust sei nicht der Behörde anzulasten. Auf die Genehmigung müsse der Bauwerber jedenfalls nicht mehr lange warten: „Sie erfolgt in den nächsten Tagen.“

Im kommenden Winter soll das Heizwerk an den Start gehen. Die Förderung – rund 70 000 Euro – wurde schon bewilligt. Der Stress zum Jahresende 2022 hat sich für Wrba in dieser Hinsicht gelohnt: Holz wird inzwischen nicht mehr als Öko-Energie gefördert, was allerdings strittig ist (wir berichteten). Insgesamt investiert die Gesellschaft rund 500 000 Euro in das Nahwärmenetz.

Nahwärmenetz soll weiter ausgebaut werden

„Wir wollen das auch noch breiter ausrollen“, erklärt Wrba. Es gebe bereits zahlreiche Anfragen von Privatleuten, die anschließen wollen. Das Betriebsgebäude biete Platz für eine weitere Heizung. Doch dies sei noch eine Sache für die Zukunft: „Jetzt wollen wir das Ganze erst einmal aufs Gleis setzen.“