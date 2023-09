Neuer Fördertopf: Hoffnung auf mehr Geld fürs Kreuther Heizwerk

Von: Christina Jachert-Maier

Am Parkplatz vor dem Kindergarten können möglicherweise vor dem Winter die Bauarbeiten beginnen. © tp

Der Baubeginn fürs Kreuther Nahwärmenetz wurde verschoben. Der Grund: Es besteht Aussicht auf eine höhere Förderung.

Kreuth – Gerne hätte die Nahwärme Kreuth GmbH gezeigt, wie man Tempo macht beim Neubau. Sechs ansässige Unternehmer, fünf davon Mitglieder des Kreuther Gemeinderats, haben sich zusammengeschlossen, um ein Hackschnitzel-Heizwerk zu errichten, das über ein Leitungsnetz gemeindliche Bauten mit Öko-Wärme versorgt. Weil die Gesellschafter alle Arbeiten selbst erledigen und man nicht auf Handwerker warten muss, hätte alles sehr schnell gehen können. Tatsächlich folgt auf eine Verzögerung die nächste. Und so wird auch nach dem Abschluss der Freibadsaison auf dem Parkplatz beim Kindergarten erst mal nicht gebaut. „Wir stellen das noch einmal zurück“, erklärt Markus Wrba, Geschäftsführer der GmbH und Kreuther FWG-Gemeinderat.

150.000 Euro Finanzierungshilfe stehen im Raum

„Es ist ein zähes Ringen“, seufzt er. Erst kostete das gesamte Prozedere um die Ausschreibung des Versorgungsauftrags zwei Jahre, dann dauerte das Genehmigungsverfahren länger als gedacht. Jetzt warten die Bauherren aus freien Stücken ab – in der Hoffnung auf eine höhe Förderung. Satte 150 000 Euro Finanzierungshilfe stehen im Raum. „Die lassen wir uns nicht entgehen“, macht Wrba klar. Die GmbH – auch die Gemeinde ist inzwischen mit im Boot – sei um jeden Cent dankbar, den sie für das Projekt erhalte: „Verdienen werden wir damit nichts.“

Programm BioWärme Bayern

Bisher hatte Rechtsanwalt Wrba mit einer Förderung in Höhe von 70 000 Euro durch die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) gerechnet. Die Investitionskosten für Heizwerk und Leitungen belaufen sich auf rund 500 000 Euro. Erst kürzlich stieß Wrba auf einen Ende April 2023 gefüllten Fördertopf im Rahmen des Programms BioWärme Bayern. Die Anträge sind beim Förderzentrum Biomasse am Technologie- und Förderzentrum (TFZ) einzureichen. „Ein wunderbares Programm“, schwärmt Wrba. Und die Kommunikation mit dem TFZ verlaufe „so, wie ich mir den Service des Staates vorstelle“. Der Zuständige vom TFZ habe in einer Online-Konferenz alles bestens erklärt, die GmbH reiche die Anträge jetzt ein. „Vielleicht haben wir den Bescheid schon in einem Monat“, sagt Wrba. Bis dahin dürfe der Bau nicht beginnen, sonst gebe es keine Förderung.

Vorbereitende Maßnahmen am Kindergarten

Einige Erdbewegungen haben allerdings schon stattgefunden. Vorbereitende Maßnahmen, wie Bürgermeister Josef Bierschneider erklärt. Die Gemeinde habe die zweiwöchige Schließung des Kindergartens genutzt, um Leitungen für das spätere Netz legen zu lassen. „Der Bagger war eh schon da, weil wir ein neues Klettergerüst aufgestellt haben“, berichtet Bierschneider. Der eigentliche Bau beginne erst, wenn die Förderung bewilligt sei.

Eigentlich hatte die GmbH nur auf das Ende der Freibadsaison gewartet um loszulegen. Vorher wollte man mit Rücksicht auf die Bad-Besucher keine Bauarbeiten auf dem während der Saison stark frequentierten Parkplatz. Möglicherweise könne man trotzdem noch vor dem Winter mit den Bauarbeiten beginnen, meint Wrba, spätestens aber im Frühjahr 2024.

Privatleute können sich andocken

Ans Nahwärmenetz angeschlossen werden Kindergarten, Schule, Hort, Tourist-Info und ein Wohnhaus. Weitere Privatleute können sich andocken, wenn der Bau abgeschlossen ist. „Es gibt schon etliche Anfragen“, berichtet Wrba. Er wolle aber erst dann neue Wärmelieferverträge abschließen, wenn die Anlage läuft. Bis dahin müssen die alten Heizungsanlagen von Kindergarten, Schule und Hort noch durchhalten. Bürgermeister Bierschneider sieht darin kein Problem: „Wir haben uns gut über die letzte Heizperiode gerettet und werden uns noch durch eine weitere retten.“