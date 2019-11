Die Vorfreude wächst: In Kreuth findet die älteste Leonhardifahrt Bayerns statt

Prächtig herausgeputzte Rösser prägen am Mittwoch, 6. November, wieder das Straßenbild in Kreuth: Dort findet traditionsgemäß die Leonhardifahrt statt. Es ist die älteste in ganz Bayern.

Kreuth– Pferdegespanne mit historischen Truhenwagen, Schalkfrauen, Trachtler, Gebirgsschützen und Honoratioren. Dazu buntes Herbstlaub, Kirchengeläut, Peitschenknallen und Hufeklappern: Leonhardi ist in Kreuth ein Festtag für die Bevölkerung und ein beliebter Ausflugstermin. Rathaus, Bauhof und Kindergarten haben an diesem Tag geschlossen. Der Umritt ist der älteste in ganz Bayern. Dies belegen Zeugnisse aus dem Jahr 1442.

Traditionell findet der Umzug zu Ehren St. Leonhards, dem Schutzpatron von Ross und Reiter, am 6. November statt. Zeitgleich feiert Kreuth auch das Patrozinium seiner Pfarrkirche. Rund 30 festlich geschmückte Pferdegespanne, so schätzt Bürgermeister Josef Bierschneider, werden auch heuer dabei sein. Vorneweg der Vorreiter mit der Leonhardi-Standarte. Sie zeigt vorne den Heiligen Leonhard und auf der Rückseite die Kreuther Pfarrkirche sowie den Leonhardstein.

Los geht’s am Mittwoch um 9.15 Uhr mit dem Kirchenzug, um 9.30 Uhr folgt der Gottesdienst. Korbinian Birnbacher, Stiftsabt von St. Peter in Salzburg, wird heuer die Festpredigt halten. Anschließend, um 10.30 Uhr, setzt sich der Leonhardi-Festzug in Bewegung. Dreimal umrunden die Teilnehmer den Kirchberg, um sich den Segen abzuholen. Nach dem Umritt geht’s mit Essen und Trinken in den Gasthöfen weiter, ab 20 Uhr wird zum Tanz in den Leonhardstoana-Hof eingeladen.

Die Polizei Bad Wiessee weist darauf hin, dass die Bundesstraße 307 an diesem Tag von 9 bis 13 Uhr für den Verkehr gesperrt ist. „RVO-Busse lotsen wir durch“, kündigt der stellvertretende Inspektionsleiter Roman Hörfurter an.

