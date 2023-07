Ökolandbau ist politisch gewünscht

Investieren für die nächste Generation: Warum die Kandlingers einen Laufstall gebaut haben

Von: Jonas Napiletzki

Freude an der Arbeit: Katharina und Sepp Kandlinger sind zufrieden mit ihrem neuen Laufstall in Brunnbichl. Auch Sohn Michi (2) freut sich über die glücklichen Tiere, hier im Blickkontakt mit Kuh Betty. © STEFAN SCHWEIHOFER

Die Kandlingers auf Kreuth haben ihren Hof auf Bio umgestellt und einen neuen Laufstall gebaut - weil sie an ihre fünf Kinder denken.

Kreuth – Am Ende der Treppe ragt ein hölzernes Becken voller Heu in Richtung Dach. Sepp Kandlinger lehnt seinen rechten Arm locker über den Rand, schmunzelt durch die staubige Luft im ersten Stock des Kuhstalls und fragt: „Hat jemand eine Heuallergie?“

Die Frage, wohl rhetorisch gemeint, ist auf eine Besonderheit gemünzt: Hier, im Herzen des neuen Laufstalls, riecht es ungewöhnlich intensiv nach Heu – was von guter Qualität zeugt, sagt der Landwirt. „Es ist schmackhafter und hat mehr Eiweiß.“ Letzteres wissen die 20 Milchkühe im Erdgeschoss freilich nicht, aber sie geben mehr Milch – ohne Kraftfutter.

Das Geheimnis des Heus steckt hinter einer weiteren Tür. Dort arbeitet eine Entfeuchtungsanlage, die das Futter per Umluft trocknet. Ohne diese Anlage müssten die Gräser mehrfach auf der Wiese gewendet werden, sagt Kandlinger. Mit jedem Durchgang gingen Teile verloren, „Bröckelverluste“ genannt.

Große Investitionen und das Bio-Zertifikat

Die gibt es auf dem Böcklhof in Brunnbichl nördlich von Kreuth nun nicht mehr. Zum 1. Januar 2022 haben Sepp und Katharina Kandlinger das Bio-Zertifikat erhalten, der neue Stall war dafür schon fertig. Eine große Investition. „Mit 20 Kühen kann man nicht mit dem Weltmarkt mithalten“, erklärt Kandlinger, der den Hof vor 15 Jahren übernommen hat. „Aber mit Bio tut man sich leichter, anständige Preise zu erzielen.“

Reiner Pragmatismus steckt aber nicht hinter der Entscheidung, einen Laufstall zu bauen. Susanne Krapfl, Beraterin beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen, erklärt: „So ein Stall ist unwahrscheinlich teuer.“ Und je weniger Kühe darin gehalten werden, umso teurer wird der einzelne Stallplatz. „Dass man mit dieser Bestandsgröße den Schritt trotzdem geht, ist etwas Besonderes.“ Wenn aber Investitionen anstehen und der Betrieb weitergeführt werden soll, sei das ein sinnvoller Weg .

Den Hof fit machen für die Zukunft

Das bestätigt auch Kandlinger: „Wenn eine Generation nur wenig investiert, dann trifft’s die Nachfolger umso mehr.“ Und die fünf Kinder, zwischen zwei und 17 Jahre alt, sollten es später leicht haben. Auch die Älteren würden sich für Landwirtschaft interessieren, sagt Katharina Kandlinger und lächelt.

Bei der Vermarktung setzt die Familie auf die Naturkäserei Tegernseer Land, bei der zehn der 18 zuliefernden Betriebe biozertifiziert sind, sagt Sepp Kandlinger. Und Katharina Kandlinger ergänzt: „Die Käserei kann eine Geschichte drumherum erzählen.“ So sei Bio gefragt, selbst wenn Verbraucher durch die Inflation derzeit etwas mehr aufs Geld schauen würden. Zu dieser Geschichte gehören auf dem Böcklhof – trotz Laufstall – weiterhin Kühe mit Hörnern und die Weidehaltung im Sommer. „Viele hören damit auf, wenn sie einen Laufstall haben“, sagt Sepp Kandlinger. „Wir nicht.“

Ferienwohnungen und Liftanlage als weitere Standbeine

Damit, erklärt Krapfl, sei der Hof auch schon vorher nah dran an den Bio-Kriterien gewesen. Der einzige Haken war vor dem Stall-Neubau der Auslauf im Winter. „Wir haben eine beengte Fläche“, sagt der Landwirt. Dieser Umstand habe aber auch bei der Entscheidung für die Bio-Umstellung geholfen. Denn: Aus einer kleinen Fläche etwa durch Futterzukauf mehr Milch herauszuholen, sei keine Lösung, bekräftigen die Kandlingers. Beispielsweise sei die Gülle-Menge dann nicht mehr auf die Fläche abgestimmt – „das Ziel ist aber ein geschlossener Betriebskreislauf“. Mit Bio allein lasse sich der neue Stall zwar auch nicht finanzieren, räumen die Landwirte ein. Aber: „Der Gesamtbetrieb rechnet sich.“ Dazu zählen neben vier Ferienwohnungen auch die Hirschberglifte und Erträge aus der Forstwirtschaft.

Regionale Produkte kaufen

Allerdings, sagt Krapfl, könnten Landwirte Bio-Milch nur dann an Molkereien vermarkten, wenn deren Produkte auch vom Konsumenten nachgefragt würden. An die Verbraucher appelliert sie deshalb: „Man muss Bio-Produkte, am besten regional erzeugte, auch kaufen.“

Kleinstrukturierte Familienbetriebe wie der Böcklhof, egal ob bio oder konventionell, würden einen enormen Beitrag zur Pflege der Kulturlandschaft leisten, erinnert sie. „Wenn wir die nicht mehr haben, schaut es hier schnell ganz anders aus.“

Wie das Bio-Siegel Landwirten hilft

Im Rahmen der kostenlosen Beratung zur Betriebsentwicklung bietet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen Hilfestellung bei der Orientierung. Häufig streben Landwirte im Landkreis eine Bio-Zertifizierung an, berichtet Susanne Krapfl vom AELF. Die Umstellung auf eine biologische Wirtschaftsweise sei für extensiv geführte Grünlandbetriebe oft nur ein kleiner Schritt.

Im Ökolandbau liege das Augenmerk auf möglichst geschlossenen Betriebskreisläufen mit betriebseigenen Futtermitteln, die mit anfallendem Dünger erzeugt werden. Bereits jetzt würden viele, auch konventionelle Betriebe im Grünlandgebiet, so wirtschaften. Der Umstieg rechne sich langfristig auch betriebswirtschaftlich. Denn: Landwirte profitieren vom besseren Milchpreis, sparen sich Kosten für Dünger und Pflanzenschutz sowie für Ersatzprodukte bei der Kälberaufzucht und erhalten zusätzliche Mittel aus dem Kulturlandschaftsprogramm.



Ökolandbau ist politisch gewünscht

Der bürokratische Mehraufwand durch zusätzliche Kontrollen, ein möglicher Abfall der Milchleistung oder der Bedarf an zusätzlichen Flächen, verbunden mit Kosten oder Mehrarbeit, stünden dem gegenüber. Dass der Ökolandbau politisch gewünscht sei, zeige für Bayern das gesetzte Ziel von 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche bis zum Jahr 2030, das aus der Umsetzung des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ entstanden ist. Im Kreis Miesbach sei das mit der Kombihaltung mit Sommerweidegang und Winterauslauf erreicht. Der Anteil liege für dieses Jahr bei knapp 35 Prozent. Daran sei erkennbar, dass – wenn der Ertrag stimmt – Bio gerade im Grünlandgebiet eine interessante Perspektive sei.