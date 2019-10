„Wir leiden gleichermaßen unter dem Verkehr“

Um die Zukunft der Bergsteigerdörfer ging es bei der Jahrestagung der Mitgliedsgemeinden. Das ist die Erkenntnis des Kreuther Bürgermeisters.

Kreuth – Mehr als 100 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Südtirol, Italien und Slowenien haben sich am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag zur 12. Internationalen Jahrestagung der Bergsteigerdörfer getroffen. „Die Zukunft der Bergsteigerdörfer“ lautete das Motto des Treffens in Ramsau im Berchtesgadener Land. Wir haben bei Josef Bierschneider, Bürgermeister des Bergsteigerdorfs Kreuth, nachgefragt, welche Erkenntnisse er von der Veranstaltung mitgebracht hat.

+ Josef Bierschneider, Rathauschef von Kreuth.

Herr Bierschneider, sind Sie alleine aus Kreuth angereist?

Nein, wir waren zu sechst. Christine Miller, die ehemalige Vorsitzende der Tegernseer DAV-Sektion und der aktuelle Vorsitzende Rainer Toepel waren dabei, Andrea Huber von der Tourist-Info und Rudi Erlacher als DAV-Vizepräsident, Judith Winkler als Partnerbetrieb und Elisabeth Jennerwein vom Arbeitskreis Bergsteigerdorf.

Es ging um die Zukunft der Bergsteigerdörfer. Haben Sie konkrete Anregungen für Kreuth bekommen?

Die Vertreter der 29 Bergsteigerdörfer haben sehr intensive Gespräche geführt und sich ausgetauscht. Dabei haben wir uns auch ein Bild über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschafft.

Welche Gemeinsamkeiten gibt es?

Wir bayerischen Bergsteigerdörfer leiden gleichermaßen unter dem Verkehr. Daher wollen wir nun gemeinsam in Aktion treten und bei der Staatsregierung einen Vorstoß unternehmen.

Wie sieht der aus?

Der Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs muss vorankommen. Dazu könnte es durchaus Pilotprojekte geben, damit nicht der Individualverkehr die Straßen weiter so verstopft.

Wie sieht es mit den Hotel-Plänen in Wildbad Kreuth aus, sind die mit den Vorgaben des Bergsteiger-Dorfs vereinbar?

Würde es sich um ein Neubau-Projekt auf der grünen Wiese handeln, dann wäre das sicherlich ein Problem. Im konkreten Fall wird jedoch ein Bestandsgebäude, das zudem unter Denkmalschutz steht, wieder einer neuen Nutzung zugeführt, daher ist das in Ordnung.

Wird Kreuth irgendwann Gastgeber der Jahrestagung werden?

Irgendwann werden auch wir an der Reihe sein. Ich denke aber, dass dies nicht so schnell der Fall sein dürfte, da es noch einige Orte gibt, die vor uns Bergsteigerdorf wurden und noch nicht dran waren. Nach Österreich 2018 und Deutschland heuer findet die Tagung 2020 in Italien statt.

