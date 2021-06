Ohne Schulklassen geht’s auf Dauer nicht

Das Leben kehrt zurück in die Jugendherberge in Kreuth. Betreiber Bernhard Georg ist froh, ab 2. Juli wieder für Familien, Einzelgäste und Durchreisende öffnen zu dürfen.

Jugendherbergen dürfen ab Juli wieder öffnen

Nach den Hotels kehren sukzessive auch die Jugendherbergen auf die Bildfläche zurück. Anfang Juli empfangen die Häuser in Kreuth und am Sudelfeld nach langer Corona-Pause die ersten Gäste.

Kreuth/Bayrischzell – „Es wird Zeit, dass endlich wieder Kindergeschrei auf den Gängen zu hören ist“, findet Bernhard Georg. Seit November verharrt seine Jugendherberge in Kreuth-Scharling im Lockdown. Er und seine Ex-Frau Lucia Georg sind als Herbergseltern in Kurzarbeit und arbeiten nur zeitweise, um den nötigen Bürokram zu erledigen. Am Freitag, 2. Juli, ist damit Schluss: Die Jugendherberge mit ihren 120 Betten öffnet wieder ihre Pforten für Gäste.

Es sind hauptsächlich Familien, Einzelgäste und Durchreisende für eine Nacht, die sich den Sommer über in der Kreuther Jugendherberge eingebucht haben, berichtet Georg. Das eigentliche Hauptklientel – die Schulklassen und großen Gruppen – üben sich noch in Zurückhaltung. Dabei wäre eine Unterbringung angesichts der gelockerten Kontaktbeschränkungen mit zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten eigentlich kein Problem, meint der Herbergsvater. Derzeit aber rät das bayerische Kultusministerium den Schulen von Klassenfahrten noch ab, ein paar wenige kommen trotzdem.

Wie die Lage zum neuen Schuljahr sein wird, ist indes unklar. „Über den Herbst gibt es noch keine klare Aussage“, sagt Georg. Dabei wäre eine umfangreiche Rückkehr der Schulklassen in die Jugendherbergen ganz entscheidend für die Häuser. Laut Georg machen die Gruppen rund 70 Prozent der Übernachtungsgäste aus.

„Schulklassen sind für uns überlebenswichtig“

Das bestätigt auch Angie Sebrich, die zusammen mit ihrem Mann Mike die Jugendherberge am Sudelfeld betreibt. „Die Schulklassen sind für uns überlebenswichtig. Wenn die weiterhin wegfallen, bekommen wir ein Problem“, sagt sie. Zumal die Jugendherberge in Bayrischzell hauptsächlich über sehr große Zimmer verfügt. Wenn Sebrich am 5. Juli ihr Haus nach langem Dornröschenschlaf wieder eröffnet, darf sie tatsächlich gleich eine Schulklasse in Empfang nehmen. Das, so sagt sie, ist aber vorerst die Ausnahme. Auch sie hat für die nächsten Wochen hauptsächlich kleine Gruppen und Familien – und auch eine Hochzeitsgesellschaft – im Reservierungssystem stehen. Ohnehin sei der August ein „klassischer Familien-Monat“, sagt Sebrich. Das Hauptgeschäft aber ist ein anderes. „Die Schulklassen machen uns die Hütte voll“, betont die Leiterin. Sie hofft daher, dass sich die Lage bis zum Herbst nach und nach entspannt und Klassenfahrten wieder vermehrt stattfinden.

+ Angie Sebrich hofft, dass das Geschäft mit den Schulklassen bald wieder anläuft. © Thomas Plettenberg

Allen Widrigkeiten zum Trotz freut sich Sebrich, dass es in ihrem Betrieb wieder losgeht. Der Landesverband Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) hat als Träger nach Inkrafttreten der Lockerungen bewusst nicht alle Häuser gleichzeitig aufgemacht. Es ging darum, das Gästeaufkommen zu bündeln. Im Kreis Miesbach hat daher zunächst nur die Jugendherberge Schliersee als eine von drei Jugendherbergen im Landkreis ihre Türen geöffnet. Kreuth und Bayrischzell ziehen nun nach.

Im Haus der Georgs ist man bereit für die ersten Gäste. „Alles ist hergerichtet und geputzt“, berichtet der Leiter. Auch das Hygienekonzept steht und ist dank der Erfahrungen aus dem letzte Sommer auch gut erprobt. Nach wie vor gelten die Abstandsregeln von 1,50 Metern, am Buffet müssen die Gäste Einmalhandschuhe tragen, auf den Gängen herrscht Maskenpflicht. Bei der Ankunft müssen die Gäste zudem einen negativen Corona-Test vorlegen. „Es gelten die gleichen Regeln wie im Hotel“, sagt Georg. Auch sein Mitarbeiter-Team ist ab Anfang Juli wie gehabt am Start.

Etliche Gruppen und Schulklassen haben ab September gebucht

Die Gäste scheinen den Jugendherbergen ebenfalls die Treue zu halten. Sowohl Georg als auch Sebrich berichten, dass ab September bereits etliche Schulklassen und Gruppen ihren Aufenthalt gebucht haben. Darunter sind einige, die ihre bereits geplante Fahrt vom vergangenen Jahr auf heuer verschoben haben, aber auch viele Neubuchungen, wie Sebrich sagt. Sie hofft daher stark, „dass es jetzt weiter aufwärts geht“.

