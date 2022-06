Schutt auf dem Wanderparkplatz: Kein schöner Anblick im Bergsteigerdorf

Von: Gerti Reichl

Kein schöner Anblick: Wo früher ein Wanderparkplatz war, befindet sich heute das Lager einer Baufirma. Bürger beschweren sich über den Zustand. Foto: Thomas Plettenberg © Thomas Plettenberg

Schutt, Fahrzeuge und Bauutensilien auf dem früheren Wanderparkplatz in Kreuth-Scharling sorgen für Unruhe im Ort. Inzwischen ist sogar das Landratsamt eingeschritten.

Kreuth – Wer auf der Nördlichen Hauptstraße Richtung Kreuth fährt und den Ort Scharling erreicht, der wird vom Anblick eines Gewerbebetriebs empfangen. Etliche Lkw, Traktoren, Bagger kleinerer und größerer Art, Kanalschächte aus Beton, Rohre, Container, in denen sich allerlei Bau-Utensilien stapeln, Kabel, Holz-Paletten und Abriss-Holz bestimmen das Bild. Vor allem aber auch ein Schuttberg, bestehend aus offenbar geschreddertem Material abgebrochener Gebäude. Hier befand sich bis 2018 ein Parkplatz für Wanderer, die zum Hirschberg wollen. Weil Leonhard Rohnbogner (39) den Platz für seine Baufirma benötigte, legte er auf der anderen Seite der Nördlichen Hauptstraße, auf eigenem Grund, den Wanderparkplatz neu an.

Anwohner beschweren sich

Ausgerechnet Scharling. Wo schmucke Häuser mit gepflegten Gärten das Bild pflegen. Wo jeder jeden kennt, wo freundschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen gepflegt werden. Lange haben Bewohner sich zurückgehalten mit Äußerungen und dennoch aufmerksam die Entwicklung des seit 14 Jahren in der Gemeinde ansässigen Betriebs verfolgt, dessen Inhaber noch dazu für die CSU im Gemeinderat sitzt. „So ein Saustall“, sagt eine Kreutherin, die nicht genannt werden will, deren Name unserer Redaktion aber vorliegt. Um des Friedens willen im Ort und aus Angst vor Anfeindungen. „Da muss die Gemeinde doch was tun, sie kann doch nicht die Augen zudrücken“, findet eine andere Bürgerin, die ihren Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen möchte, aber dennoch offen fragt: „Kann sich die Gemeinde Kreuth, mit ihrer Auszeichnung als Bergsteigerdorf, so einen Anblick ausgerechnet an einem Wanderparkplatz leisten?“

Beseitigung von Schuttberg gefordert

Wolfgang Rebensburg (FWG), der Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) während des Urlaubs vertritt, nimmt auf Nachfrage überaus sachlich Stellung. Er wisse, dass der Inhaber der Firma bereits aufgefordert sei, die Situation zu ändern. Vor allem gehe es da um die Beseitigung des Schuttbergs, von dem Bürger vermuten, dass er von einem in Tegernsee-Süd abgebrochenen Haus stammt. Mit einer Schredderanlage, „verbunden mit Lärm und Dreck“, sei das Baumaterial in Scharling zerkleinert worden. Laut Vize-Bürgermeister Rebensburg warte der Betreiber derzeit nur noch auf die Freigabe durch das Landratsamt, um das Schuttmaterial an anderer Stelle unterzubringen.

Rebensburg geht auch davon aus, dass sich die Situation insgesamt bald optisch verbessern werde. „Es gibt einen genehmigten Plan zum Bau einer Lkw-Halle mit Hackschnitzelheizung“, berichtet er. Er wisse, dass dem Betreiber selbst daran gelegen sei, für Ordnung zu sorgen.

Landratsamt hat Bescheid erlassen

Nicht nur an unsere Zeitung haben sich Bürger gewandt. Sie informierten auch das Landratsamt, um auf die „sich über die Jahre verschlimmernden Zustände“ aufmerksam zu machen. Wusste die Behörde von den Vorgängen im Betrieb? Offenbar nicht. Auf Nachfrage muss eine Sprecherin einräumen, dass „eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung zum Betrieb der Brecheranlage und zur Ablagerung solcher Mengen nicht vorliegt“. Unmittelbar nach der Anzeige der Verhältnisse vor Ort habe das Landratsamt dann einen Bescheid erlassen, den Betrieb der Brecheranlage eingestellt, das Verbringen von Material zum Ablagern auf dem Grundstück untersagt und die ordnungsgemäße Entsorgung in Abstimmung mit der Abfallbehörde des Landratsamts angeordnet.

Grundstückseigentümer verspricht Abhilfe

Leonhard Rohnbogner äußert sich offen zur Situation. Ja, er habe Ende Februar für vier Tage eine Brecheranlage im Einsatz gehabt. „Die bisherige Analyse hat zwar gezeigt, dass es sich um Recycling-Material handelt“, berichtet der 39-Jährige. Es seien aber noch weitere Untersuchungen nötig, ehe das Material andernorts verbaut werden darf. Die Situation und dass nun so ein Unfrieden aufgekommen sei, belaste ihn sehr. „Ich bin doch immer für die Gemeinde und jeden da, wenn mal die Hilfe meiner Firma nötig ist.“ Der Haufen komme weg, verspricht er. Und: Noch vor diesem Winter werde die 200 Quadratmeter große Halle für seine Fahrzeuge gebaut, auch das auf seine Kosten begonnene WC-Häuschen für Wanderer werde fertiggestellt.

Für den Schutt habe er eine Fläche in Aussicht, er hoffe auf die Realisierung bis Oktober. Dann soll der Platz hergerichtet und straßenseitig wieder zum zusätzlichen Wanderparkplatz werden. Wegen immenser Arbeit aufgrund des Baubooms, einem eigenen Hausbau, der Corona-Pandemie und auch noch ausstehender Förderbescheide für die Hackschnitzelheizung habe sich alles so lange hingezogen, erklärt Rohnbogner. „Schade, dass so ein Unfrieden entstanden ist“, bedauert der Unternehmer und hofft, dass sich die Wogen im kleinen Ort Scharling wieder glätten.