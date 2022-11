Klare Vorgaben für Neubau in Siebenhütten: Neue Party-Alm in Kreuth nicht erwünscht

Dem Andrang war die bisherige Almwirtschaft in Siebenhütten nicht mehr gewachsen. © Thomas Plettenberg

Der Gemeinderat Kreuth hat dem Neubau eines Gastrobetriebs in Siebenhütte zugestimmt. Allerdings gibt‘s zum Betrieb klare Vorgaben - eine neue Partyhütte will man unbedingt verhindern.

Kreuth – Geht es nach dem Kreuther Gemeinderat, so darf die Familie Bogner in Siebenhütten ihren neuen Gastrobetrieb realisieren. Bedingung: Nutzung, Betriebszeiten und Angebot sind ausschließlich auf Wanderer abzustellen. Es soll bloß keine neue Party-Alm entstehen.

Zahlreiche Zuhörer interessieren sich für die Zukunft des historischen Alm-Ensembles

Ungewöhnlich viele Zuhörer waren am Donnerstagabend (10. November) zur Gemeinderatssitzung in Kreuth gekommen. Schließlich galt es, über die Zukunft des historischen Almensembles Siebenhütten zu entscheiden. Die Wildbad Kreuth Familiengesellschaft hat - vertreten durch die Wirtsfamilie Bogner - die Errichtung eines neuen Wirtschaftsgebäudes beantragt. Nordöstlich von der bisherigen Gastrohütte und des Troatkastens soll ein 17,70 Meter langes und 6,60 Meter breites Gebäude in Blockbauweise entstehen. Im Endeffekt sollen von dem Bau aber nur zwölf Meter sichtbar sein, da ein Teil der Hütte als Naturkeller im Hang verschwinden wird. Anders als die bisherige Almwirtschaft – 5,22 mal 11,60 Meter groß – soll das neue Gebäude nicht unterkellert werden.

Siebenhütten: Denkmalschutzbehörde plädierte für einen Neubau

Wie Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) berichtete, war es eben der Keller, der neben dem baulichen Zustand aus lebensmitteltechnischen Gründen Probleme bereitete. Der erste Vorschlag, die Hütte zu entfernen und nach einer Kellersanierung wieder zu errichten, wurde vom Denkmalschutz abgelehnt. Auch mit der Idee, eine Altbestandshütte aus Schleching dort aufzubauen, konnte sich die Behörde nicht anfreunden. Der Stadel, so Bierschneider, hätte nicht zum Ensemble gepasst. Deshalb also galt es nun, über einen Neubau zu entscheiden.

Früher gab‘s in Siebenhütten tatsächlich sieben Almen

„Vor 150 Jahren ist an dieser Stelle schon einmal eine Hütte gestanden“, erinnerte der Bürgermeister. Nicht umsonst heiße der Ort Siebenhütten. Einst standen dort tatsächlich sieben Almen, heute sind es noch drei. Optisch würde sich die neue Hütte gut einfügen, fand Bierschneider. Zudem werde bei dieser Gelegenheit besagter Hang befestigt. Er war in der Vergangenheit bereits ins Rutschen geraten. Dennoch brauchte es für den Naturkeller, die Dachneigung von ortsunüblichen 15 Grad und für die Blockbauweise drei Abweichungsgenehmigungen.

Klare Vorgaben für Betrieb: Partyhütte à la Saurüsselalm nicht erwünscht

„Baulich ist das alles so in Ordnung“, befand Martin Walch (SPD). Er forderte aber, die Nutzung der Hütte zu sichern und ganz klar zu formulieren. Denn: Lax formulierte Vorgaben seien andernorts bei Almwirtschaften schon ausgenutzt worden. Das Wort „Saurüsselalm“ fiel in der Sitzung zwar nicht, allerdings wurde klar, dass man eine Partyhütte in Siebenhütten keinesfalls will. Auch wenn Walch betonte, dass er der Wirtsfamilie Bogner und ihrem Konzept vertraue, wollte er den Tagbetrieb ganz genau mit Uhrzeiten definiert haben und die Nutzung als Wanderwirtschaft festgeschrieben sehen. Auch im Hinblick auf einen möglichen Betreiberwechsel.

Bogner versichert: „Wir wollen keine Veranstaltungen in Siebenhütten“

„Wir wollen keine Veranstaltungen. So was machen wir nicht. Überdies ist Siebenhütten dafür gar nicht geeignet“, sagte Seniorchef Josef Bogner, dem in der Sitzung das Wort erteilt wurde. Er machte klar, dass der Gastrobetrieb in Siebenhütten – so wie bisher – maximal sechs bis sieben Monate im Jahr geöffnet sein werde. Auch in der neuen Hütte werde kein Innenbetrieb stattfinden. Die Betriebszeiten hingen laut Bogner bisher von der Jahreszeit ab. Einer künftigen Öffnung bis maximal 20 Uhr stimmte der Gemeinderat zu. Für alles andere braucht es eine Sondergenehmigung. Nachdem auch noch festgelegt worden war, dass um die neue Hütte herum kein Pflaster entstehen dürfe, segnete der Gemeinderat das Projekt einstimmig ab.

