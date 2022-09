Kletterer stürzt am Leonhardstein ab und verletzt sich schwer - Rettung per Hubschrauber

Von: Gabi Werner

Am Leonhardstein in Kreuth kam es am Donnerstag zu einem Unglück: Ein Kletterer stürzte an der Südwand ab und verletzte sich schwer. © kn

Das sonnige Wetter zum Wochenausklang lockte viele Ausflügler in die Tegernseer Berge – und bescherte der Rottacher Bergwacht am Donnerstag zwei Einsätze. Darunter ein schwerer Kletterunfall.

Kreuth - Wie Bereitschaftssprecher Alexander Stern berichtet, mussten die Aktiven gegen 14.30 Uhr zunächst zum Leonhardstein in Kreuth ausrücken. Beim Klettern in der Südwand hatte ein etwa 50 Jahre alter Mann aus unbekannten Gründen den Halt verloren und war abgestürzt. Laut Stern konnte der Schwerverletzte vom Hubschrauber „Christoph Murnau“ per Direktanflug und so genannter Kapprettung aus der Wand geholt werden. Bedeutet: Das Kletterseil des Mannes wurde nach der Sicherung durch die Hubschraubermannschaft gekappt, der Verletzte direkt an die Seilwinde des Helikopters übergeben. Anschließend wurde der Kletterer in eine Klinik geflogen. Die Rottacher Bergwacht unterstützte den Einsatz vom Boden aus und begleitete laut Stern den Kletterpartner des Abgestürzten und die Augenzeugen des Unfalls zurück ins Tal.

Mountainbikerin stürzt bei Abfahrt von Schwarzentenn in Bachbett

Die zweite Alarmierung erfolgte gegen 16 Uhr. Eine Mountainbikerin hatte bei der Abfahrt auf der Forststraße zwischen Schwarzentenn-Alm und Parkplatz Klamm in Kreuth die Kontrolle über ihr Rad verloren und war mitsamt ihrem Gefährt in ein Bachbett gestürzt. Laut Stern erlitt die Frau dabei mittelschwere Verletzungen. Die Einsatzkräfte der Bergwacht übernahmen die Erstversorgung und brachten die Frau mit einem ihrer Fahrzeuge ins Tal, wo sie von einer Rettungswagen-Besatzung übernommen wurde.

Bergwacht am Tegernsee sucht weiter neue Einsatzkräfte

Die beiden Einsätze sind ein Beispiel dafür, wie sehr die Bereitschaft auch an Wochentagen gefordert ist. Sie freut sich weiterhin über Verstärkung von Anwärtern. Wer Interesse hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse aus bildung@bergwacht-rottach.de melden.

