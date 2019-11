Liste der FWG Kreuth: Erfahrung, weibliche Intuition und junge Impulse

Die FWG Kreuth setzt auf Erfahrung, weibliche Intuition und junge Impulse. Die Liste der Gemeinderats-Bewerber ist eine Mischung daraus.

Kreuth – Erfahrung, weibliche Intuition und junge Impulse – mit diesem Motto tritt die Freie Wählergemeinschaft in Kreuth zur Kommunalwahl am 15. März 2020 an. Im Gasthaus Göttfried kamen jetzt rund 40 Mitglieder zusammen, um die Bewerberliste fix zu machen.

„Ein bisserl zach war es anfangs schon, die geeigneten Personen zur Kandidatur zu überzeugen“, berichtet Wolfgang Rebensburg, der aktuell den Posten des Stellvertretenden Bürgermeisters innehat, von den Bemühungen im Vorfeld. Insgesamt fünf Freie Wähler sitzen am Ratstisch – sie wollen wieder in den Gemeinderat und ihre Erfahrung beisteuern, möglichst zusammen mit weiteren jungen Impulsgebern. Für weibliche Intuition wollen Elisabeth Jennerwein (Point), Julia Saller und Katharina Schmid sorgen. Rebensburg, der die Liste anführt, ist froh, dass sie zur Mitarbeit bereit sind. Dass er gerne noch mehr Frauen auf der Liste gehabt hätte, daraus macht er kein Geheimnis.

Kommunalwahl 2020: FWG Kreuth will große Themen voranbringen

Was die nächste Legislaturperiode angeht, so werde man begonnene Themen weiterverfolgen. Es sind große Aufgaben, so FWG-Sprecher Sebastian Marschall: die Weiterentwicklung des Bergsteigerdorfes, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, sei es für Mieter oder für die Ansiedlung hiesiger Bürger, die ihre Lebensgrundlage in Kreuth haben.

Eine klimafreundliche Ortsentwicklung liegt den Freien Wählern besonders am Herzen, ebenso das im Aufbau befindliche Solarpotentialkataster des Landkreises. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) und die Unterstützung bei der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sowie die aktive Mitarbeit in den von der Gemeinde gebildeten Arbeitskreisen stehen neben der Tätigkeit im Gemeinderat auf dem Programm.

Initiativ und „nah am Bürger“ will die FWG nicht nur in Kreuth, sondern talweit auf den Ausbau der Fahrradinfrastruktur hinwirken, sobald Kreuth der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) beigetreten ist. Die Themen Mobilität und Klimawandel will man auf Kreisebene diskutieren. Dazu gehöre der zweigleisige Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke sowie die Entwicklung einer landkreisweiten Strategie zur Lenkung der Verkehrsströme.

Kommunalwahl 2020: Das sind die Kandidaten der FWG Kreuth

Hier die Listenplätze in absteigender Reihenfolge: Wolfgang Rebensburg, Sebastian Marschall, Michael Unger, Elisabeth Jennerwein (Point), Markus Wrba, Julia Saller, Walter Stindl, Andreas Echtler, Toni Obermüller, Matthias Schwarz, Klaus Marschall, Oliver Rowold, Katharina Schmid, Rainer Schlichtner, Markus Amesöder, Ingo Eifler.

