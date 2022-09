Kommentar zur Bürgermeisterwahl in Kreuth: Konstanz ohne neue Impulse

Von: Christina Jachert-Maier

Zum vierten Mal ist Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider ohne Gegenkandidaten wiedergewählt werden. Dazu ein Kommentar von Redakteurin Christina Jachert-Maier.

Vom jüngsten Bürgermeister Bayerns ist es für Josef Bierschneider kein weiter Weg mehr zum dienstältesten. Er ist eine Konstante, ohne selbstherrlich zu sein, er hat ein offenes Ohr für alle Bürger, und er ist sehr fleißig. Er hat es sich also verdient, dass zum vierten Mal in Folge niemand ihm den Posten streitig machen wollte. So kann man es sehen.

Aber: Eigentlich ist Demokratie eine feine Sache. Eine echte Wahl bedeutet Podiumsdiskussionen und Flyer, Info-Abende und die Fixierung von Standpunkten. Das bringt frische Gedanken und neuen Schub, auch wenn am Ende der Amtsinhaber auf dem Posten bleibt. In Kreuth wird ein solcher Diskurs offenbar als Geld- und Zeitverschwendung betrachtet. Die große Mehrheit sah auch keinen Grund, zu einer Wahl zu gehen, die keine ist. Schade. Ein wenig Auseinandersetzung und neue Impulse hätten dem Ort gutgetan.