Mit 210 km/h über die Bundesstraße

Auf eine Spitzengeschwindigkeit von 210 km/h brachte es ein Motorradfahrer (33) aus München zwischen Glashütte und Wildbad Kreuth. Jetzt ist der Führerschein erst mal weg.

Kreuth - Ganz besonders eilig hatte es ein 33-jähriger Münchner mit seiner Aprillia am Freitag auf der B 307 zwischen Glashütte und Wildbad Kreuth. Gegen 14.30 Uhr überholte er mit hoher Geschwindigkeit ein Videomotorrad der Kontrollgruppe Motorrad der Autobahnpolizei Holzkirchen. Bei der anschließenden Verfolgung wurden Spitzengeschwindigkeiten von 210 km/h gemessen.

Die Beschränkung auf 70 km/h an der Abfahrt zur Klamm passierte der Mann mit rund 130 km/h. Im Anschluss beschleunigte der Münchner seine 175 PS starke Maschine auf 150 km/h, bevor die Polizei den Spuk beendete.

Auf seine Fahrweise angesprochen, reagierte der Münchner laut Polizei sichtlich geschockt: „Normalerweise mache ich so was nicht, ich tobe mich lieber auf der Rennstrecke aus!“ Die Einsicht kam jedoch zu spät. Seine erste Fahrt in dieser Saison beendete der Münchner mit einem dreimonatigen Fahrverbot und rund 1200 Euro Bußgeld.

sh

Täglich aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie unter www.tegernseer-zeitung.de.