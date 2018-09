Korbinians-Kolleg geht in die zweite Runde

Das Korbinians-Kolleg gab‘s erstmals 2017 - und war ein Erfolg. Jetzt geht die Veranstaltungsreihe in Korbinian Kohlers Hotel Bachmair Weissach weiter. Am 12. Oktober steht der Fall Gurlitt im Mittelpunkt.

Weissach – Das Korbinians-Kolleg geht weiter. Am Freitag, 12. Oktober, ist im Hotel Bachmair Weissach der Fall Gurlitt Thema. Maurice-Philipp Remy, Autor, Dokumentarfilmer und Drehbuchautor, spricht über den größten Kunstraub der Nachkriegszeit. Die Schlagworte: Justizskandal, Medienversagen, Staatsunrecht. Wer Remy hören und an der Diskussion teilhaben will, kann sich über www.eventbrite.com anmelden. Der Eintritt: frei. Die Teilnehmerzahl: unbegrenzt. Bei Bedarf öffnet Hotelier Korbinian Kohler auch die Event-Arena.

Das hat der Unternehmer bisher einmal getan. Im März war das, als Astrophysiker und Naturphilosoph Harald Lesch zum Kolleg an den Tegernsee kam. 550 Besucher wollten ihn erleben. Aber auch die anderen Termine der im Oktober 2017 begonnenen Veranstaltungsreihe waren ein Erfolg. Etwa 200 Gäste zählte Kohler im Schnitt.

Der Andrang zeigt: Die Idee, das Hotel für Gespräche über Fragen der Zeit einem breiten Publikum zu öffnen, findet Resonanz. Sie resultiert aus dem eigenen Philosophie-Studium Kohlers. Bei der Umsetzung hilft der Münchner Philosoph Wilhelm Vossenkuhl. Er leitet das Kolleg, lädt die Gastredner ein. Kohler sorgt für die Räume und die Finanzierung. Es ist seine Form des Marketings. Dafür scheut der Unternehmer keine Kosten. In den nächsten Tagen geht eine Postwurfsendung an alle Haushalte im Tal, mit der Kohler das Programm des Wintersemesters 2018/2019 bekannt macht.

Auch diesmal sind insgesamt sechs Hochkaräter angekündigt. Am 16. November spricht Professor Winfried Nerdinger, Gründungsdirektor des NS-Dokumentationszentrums München. Titel: Was bedeutet Erinnerungskultur, ganz besonders für uns Deutsche? Über den „Mythos des Eiffelturms“ referiert am 21. Dezember Professorin Barbara Vinken, Leiterin des Flaubert-Zentrums. Robert Pölzen, Chefredakteur des Magazins Bunte, beleuchtet am 11. Januar die Moral seines Produkts. Überschrift: Liebe als Erfolgsprinzip. Was der Begriff Abendland bedeutet, gerade angesichts der Debatte um Asyl, Zuwanderung und Rolle des Islam, damit befasst sich der Historiker Professor Michael Wolffsohn am 15. Februar. Über „Das Ende von Rechts und Links“ und die Frage, wie sich Politik neu ordnen muss, spricht am 15. März Soziologe Professor Armin Nassehi.

Der Ablauf des Kollegs ist stets gleich: Einlass ab 17.30 Uhr, Begrüßung durch Kohler und Vossenkuhl. Ab 19 Uhr spricht der Gastredner, von 19.45 bis 20.15 Uhr ist Diskussion. Wer diese in exklusiver Runde fortsetzen möchte, kann danach am Galadinner teilnehmen. Dafür sind dann allerdings 190 Euro zu berappen.