Kreuth: 30 Polizisten nehmen Verbrecherbande auf Campingplatz fest

Von: Christian Masengarb

Kreuth: 30 Polizisten nehmen Verbrecherbande auf Campingplatz fest © Patrick Seeger

30 Polizisten haben auf dem Campingplatz Wallberg im Kreuther Ortsteil Weißach eine bayernweit agierende Verbrecherbande aus dem Raum Köln festgenommen.

Weißach - 30 Polizisten haben am Donnerstag kurz nach 6.30 Uhr auf dem Campingplatz Wallberg im Kreuther Ortsteil Weißach eine bundesweit agierende Verbrecherbande aus dem Raum Köln festgenommen, die ihre Opfer um viel Bargeld und Schmuck gebracht hat. Laut Beamten hatten sich die drei Deutschen im Alter von 26, 27 und 47 Jahren vor allem gegenüber älteren Menschen als Handwerker ausgegeben, die Wasserleitungen kontrollieren sollen. Sie banden ihre Opfer ein und baten sie etwa, im Bad einen Wasserschlauch ins Waschbecken zu halten, während sie angeblich Leitungen im Haus prüfen. Das Opfer abgelenkt, durchsuchten sie die Wohnung und stahlen Wertgegenstände. Ähnliche Vorfälle seien in den vergangenen Jahren, besonders 2021, im Raum Rosenheim gehäuft aufgetreten.

Auf die Spur der Bande brachte die Beamten nun ein Vorfall vom Dienstag, 31. Mai. Die Diebe schlugen nach bewährtem Muster bei einer 79-Jährigen in Rosenheim zu, stahlen Schmuck aus der Wohnung. Die Polizei erkannte schnell, dass es sich um reisende Bandendiebe handeln müsse, die Kollegen aus Köln bestätigten dies. Die Spur führte nach Weißach, wo sich die Bande auf dem Campingplatz eingemietet hatte. Am Donnerstag klickten die Handschellen. Zeitgleich durchsuchten die dortigen Polizeibehörden die Wohnungen der Täter in Nordrhein-Westfalen. Wie die Beamten den Tätern genau auf die Spur kamen, wollen sie aus ermittlungstechnischen Gründen nicht verraten.

Bei der Verhaftung fanden die Beamten Beweise: Sie stellten Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe und Schmuck als mutmaßliche Tatbeute sowie Mobiltelefone, Funkgeräte und Arbeitskleidung für Handwerker sicher. Den Fiat der Tatverdächtigen beschlagnahmten sie ebenfalls.

Die beschlagnahmten Beweise. © Polizeiinspektion Rosenheim

Neben dem Fall aus Rosenheim stehen die Festgenommenen in Verdacht, bayernweit in München, Landsberg und Memmingen sowie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für ähnliche Fälle verantwortlich zu sein. Sie müssen sich nun wegen schweren Bandendiebstahls verantworten und sitzen derzeit in Haft.