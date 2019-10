Splitthalle am Grünen Wasserl: Arbeiten haben begonnen

Der Widerstand war zwecklos: Jetzt haben die Bauarbeiten am Grünen Wasserl begonnen.

Kreuth – Der Widerstand etlicher Bürger, eines Nachbarn und auch der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) war zwecklos, denn jetzt werden Fakten geschaffen: Auf dem etwa 6900 Quadratmeter großen Lagerplatz am Grünen Wasserl am Ringsee auf Kreuther Flur wurde mit den Vorbereitungen für den Bau einer 9,42 Meter hohen Lagerhalle und der Verlegung einer Zufahrt begonnen.

Die SGT wollte mit einer Petition an den Umweltausschuss des Landtags das Vorhaben verhindern, war aber gescheitert.

Bauvorhaben im einstigen Biotop: SGT frustriert und entsetzt

„Wir haben sogar überlegt, eine Petition in Berlin einzureichen“, sagt SGT-Vorstandsmitglied Johannes von Miller. „Doch mit der Entwicklung vor Ort können wir das nun begraben.“ Die SGT sei nicht nur frustriert, so von Miller, sondern nach wie vor „entsetzt von dem politischen Geklüngel“. Denn: 2013 und erneut 2015 war eine Bebauung des Areals noch vom Landratsamt abgelehnt, dann aber 2018 in einer „Kehrtwende“ doch befürwortet worden, um „Missstände auf dem Areal“, so die Behörde, zu beseitigen.

Auch Jochen Pagenberg, direkter Nachbar des Areals, hat den Kampf aufgegeben. Sämtliche Klagen, zuletzt eine Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen das Landratsamt, wurden zurückgewiesen. Pagenberg: „Ich bin tief enttäuscht, dass eine bayerische Behörde, die für den Naturschutz ausgerechnet im Tegernseer Tal verantwortlich ist, es zulässt, dass ein seit Jahrzehnten streng geschütztes Biotop und sein Landschaftsbild zur Zerstörung freigegeben werden.“ gr