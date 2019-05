Nächtliche Vollsperrung der B307 in Kreuth: Ein Shuttle soll‘s richten

Ab Montag, 13. Mai, ist Kreuth vom übrigen Tegernseer Tal abgeschnitten - zumindest nachts. Denn für Bauarbeiten muss die B307 komplett gesperrt werden. Ein Shuttle-Bus soll die Situation abfedern.

Kreuth – Weil die Deckschicht der B307 in Kreuth nach erfolgter Sanierung schadhaft ist, muss die zuständige Baufirma noch einmal ran: Im Rahmen der Gewährleistungspflicht soll sie die Mängel beheben. Start der Bauarbeiten ist am Montag, 13. Mai. Doch die Sache hat diesmal einen größeren Haken: Für die Baustelle muss die Bundesstraße teils komplett gesperrt werden. Kreuth ist damit für einige Nächte vom übrigen Tegernseer Tal abgeschnitten.

Rathaus-Chef Josef Bierschneider (CSU) hatte schon mehrfach – zuletzt bei der Bürgerversammlung – seinen Unmut über die Komplettsperrung kund getan. Geschuldet ist die Maßnahme neuen Sicherheitsvorschriften – „und denen kommen wir nicht aus“, macht Bierschneider deutlich. Dennoch hat er auf eine Lösung gepocht. Die wird es nun in Form eines Shuttle-Busses geben.

Wie das Staatliche Bauamt Rosenheim mitteilte, betreffen die Arbeiten den Straßenabschnitt zwischen der Ortschaft Kreuth (Brücke Kirchbach) und Scharling (Einmündung in die Nördliche Hauptstraße). Von Montag bis Samstag, 13. bis 18. Mai, erfolgen in Nachtarbeit – jeweils von 19 bis 6 Uhr – und unter Vollsperrung die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten. Der überörtliche Verkehr wird bereits ab Gmund oder Kreuzstraße über Waakirchen, Bad Tölz, Lenggries, den Sylvensteinsee und Achenpass umgeleitet. Ebenso in umgekehrter Richtung.

Für alle Bürger und Gäste Kreuths richtet die zuständige Firma einen Shuttle-Service ein. Der Bus pendelt laut Pressemitteilung zwischen Parkplatz Hirschberglifte in Point, Rauheckweg, Nördlicher Hauptstraße, Kreuth und Wildbad Kreuth/Parkplatz Schwaigeralm. Der Bus, der laut Bierschneider einen eigentlich gesperrten Weg für die Umfahrung nutzt, fährt immer zwischen 19 und 23 Uhr im Pendelverkehr zur vollen und zur halben Stunde. Auch zwischen 5 und 6 Uhr ist der Bus wieder zur vollen und zur halben Stunde auf der Strecke unterwegs. Im Zeitraum von 23 bis 5 Uhr ist der Bus in Kreuth stationiert und fährt nur bei Bedarf. Er kann telefonisch über die Nummer 0152-37548021 angefordert werden. Auch die Notfallversorgung durch Rettungsfahrzeuge sei jederzeit gewährleistet, teilt das Bauamt mit.

Insgesamt dauert die Baumaßnahme bis einschließlich 31. Mai. Sämtliche übrigen Arbeiten werden laut Pressemitteilung tagsüber und unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung durchgeführt.

Für Bierschneider ist die Komplettsperrung nach wie vor ein Ärgernis. Die nun gefundene Lösung mit dem Shuttle sei der „kleinste gemeinsame Nenner“ gewesen, der sich finden ließ.

