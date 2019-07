Die Schmidts machen seit 50 Jahren Urlaub in Kreuth. Heuer feierten sie hier einen 70. Geburtstag und eine Hochzeit. Die Trauung übernahm der Bürgermeister.

Kreuth– Für die Schmidts aus Rheinland-Pfalz ist ihr Urlaubsort Kreuth zur zweiten Heimat geworden. So sehr, dass die Großfamilie dort zu gleich zwei großen Festen zusammenkam. Greta Schmidt aus Reitzenhain feierte ihren 70. Geburtstag. Es war auch der Tag, an dem ihre Tochter Manuela Schmidt ihren Verlobten Ralf Ludwig aus Nastätten heiratete. Der Kreuther Bürgermeister Josef Bierschneider traute die beiden im Pavillon des Kreuther Kurparks. Mit dabei: Rosi und Norbert Parusel, Eigentümer des Hauses Waldfried, in dem die Schmidts treue Gäste sind.

Kreuth: Hochzeit und 70. Geburtstag - Treue Gäste feiern in zweiter Heimat

„1969 bin ich erstmals mit meinen Schwiegereltern zur Familie Parusel nach Kreuth gekommen“, berichtete Greta Schmidt, die für 50 Aufenthalte von Bürgermeister Bierschneider geehrt wurde. Mit einer großen Gratulantenschar aus der Heimat feierte sie zeitgleich ihren 70. Geburtstag. Auf 30 Urlaube in Kreuth bringt es Tochter Manuela, für die es Ehrensache war, sich in Kreuth standesamtlich trauen zu lassen. Ihr Bräutigam ist auch schon seit drei Jahren dem Kreuth-Virus verfallen. Mit 40 Verwandten und Freunden, Kindern und Hunden reiste das Hochzeitspaar über 500 Kilometer von daheim an. Auch die Gäste haben alle in Kreuth Quartier bezogen.

Die Treue der Großfamilie aus Rheinland-Pfalz rührte den Gemeindechef sichtlich: „Die vielen Jubiläen am heutigen Tag werden Sie sicherlich jedes Jahr an die harmonische Hochzeit in Kreuth erinnern.“ Er wünschte dem Paar: „Bleiben Sie immer im Gespräch, bleiben Sie bereit, einander zu verzeihen, nehmen Sie Rücksicht aufeinander wie eine Seilschaft, geben Sie sich Freiraum und vor allem: Bleiben Sie immer in Liebe miteinander verbunden.“ Mit dem Ringtausch, dem Hochzeitskuss und einem Glaserl Sekt wurde die Trauung besiegelt. Dann ging’s zu Mittagessen und Kaffee zur Schwaigeralm, woran sich ein Festabend im Kreuther Batznhäusl anschloss.

von Ingrid Versen

