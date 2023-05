Kreuth: Leonhardifahrt und Almwirtschaft soll Kulturerbe werden

Von: Alexandra Korimorth

Ein Besuchermagnet und kultureller Höhepunkt ist die Leonhardifahrt in Kreuth (Archivbild). © Archiv Thomas Plettenberg

Kreuth will’s wissen: Die Leonhardifahrt sowie die traditionelle Alm- und Forstwirtschaft sollen Immaterielles Kulturerbe werden. Darum bewirbt sich die Gemeinde bei der UNESCO.

Kreuth – Der aktuelle Aufruf des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat, sich für die Aufnahme in die Verzeichnisse des Immateriellen Kulturerbes (IKE) zu bewerben, stößt in Kreuth auf offene Ohren. Der Gemeinderat stimmte diesmal einstimmig und mit Begeisterung für den Vorschlag von Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU), mit der Leonhardifahrt und der traditionellen Alm- und Landwirtschaft anzutreten.

2013, als das Thema schon einmal im Gremium diskutiert wurde, war die Haltung zögerlich. Man wollte abwarten. Mittlerweile aber haben andere Kommunen wie Traunstein mit ihrem Georgiritt und Schwerttanz, Kirchseeon mit seinem Perchtenlauf, Wolfratshausen mit seinen Passagierfloßfahrten auf Isar und Loisach gute Erfahrungen gemacht. Ebenso Bad Tölz, das bereits mit seiner Leonhardifahrt auf der IKE-Liste steht. „In der Liste zu stehen, birgt Vorteile“, sagt Bierschneider mit Blick auf die Landkreisnachbarn. Gewisse Dinge, die rechtlich eigentlich durch die Straßenverkehrsordnung nicht möglich sind – beispielsweise das Fahren und Lenken der historischen Truhenwagen mittels Stoßzügel – seien als Tradition gedeckt. Das würde auch der Kreuther Leonhardifahrt zu Gute kommen.

Sie wurde urkundlich erstmalig im Jahr 1599 erwähnt und hat sich als Tradition bis in die Gegenwart erhalten. Dass sie immer am Festtag des Heiligen Leonhard (6. November) stattfindet und dass alle Teilnehmer im Rahmen eines Kirchenzuges zum Freialtar marschieren und dort am Festgottesdienst teilnehmen, bevor die Kirche in den bemalten Truhenwagen dreimal umrundet wird, sei eine Besonderheit, heißt es in der Begründung, die Bierschneider bei der Sitzung am Donnerstagabend verlas. Auch, dass die Kreuther Leonhardifahrt nie kommerzialisiert wurde, sondern nach wie vor eine Dank- und Bittfahrt ist, nannte er als Argument. Zudem gilt die Kreuther Leonhardifahrt als älteste in ganz Bayern.

Für die Bewerbung mit der traditionellen Alm- und Landwirtschaft spricht nach Ansicht der Gemeinde, dass das Kreuther Tal und die Berge durch die seit Jahrhunderten andauernde Kultivierung durch die Landwirtschaft geprägt sind, welche wiederum die Grundlage für eine Artenvielfalt an Flora und Fauna insbesondere auf den Almen geschaffen haben. Bierschneider bricht hier bewusst eine Lanze für die traditionelle Form der Kombinationshaltung. „Mit der Aufnahme würden wir das Bewusstsein dafür schärfen, dass das Erhalten einer Kulturlandschaft nicht als Selbstverständlichkeit verstanden werden kann, sondern nur durch die Bewirtschaftung mit Vieh funktioniert.“

Der Gemeinderat war sich nicht nur vollkommen einig, dass eine Bewerbung Sinn ergibt. Es kamen noch weitere Vorschläge. Peter Stiepan (CSU) konnte sich vorstellen, auch die Trachtenwaldfeste mit in die Bewerbung aufzunehmen. Und Mathias Erhardt (Grüne) sah die Trachtenvereine an sich auf der Liste. Bürgermeister Bierschneider versprach, sich mit den Vorständen der Hirschbergler und der Leonhardstoana diesbezüglich zu besprechen. Er machte aber auch deutlich: „Es geht uns mit der Aufnahme in die Liste des Immateriellen Kulturerbes nicht um Werbung, sondern um den Erhalt unserer Traditionen, unserer Landschaft und unserer Lebensweise.“

Kreuth kann sich nun bis zum 31. Oktober um den Kulturerbe-Status bewerben. Dazu, so heißt es auf der Homepage des Heimat-Ministeriums, braucht es eine aussagekräftige Bewerbung inklusive Bildern, die vor allem „die heutige Praxis der kulturellen Ausdrucksform illustrieren“.