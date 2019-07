Im tiefen Gebirge: Mann fällt vom Rad - Rettungshubschrauber kann nicht mehr helfen

Ein Deggendorfer wollte seine Alpenüberquerung im Grenzgebiet südlich von Kreuth beenden - doch dazu kam es nie. Retter konnten nichts mehr tun.

Kreuth - Die Polizei Bad Wiessee berichtet: Ein 69-jähriger Deggendorfer war mit seinem Freund schon mehrere Tage mit dem Mountainbike auf einer Alpendurchquerung unterwegs.

Die letzte Etappe sollte sie vom österreichischen Brandenberg über die Bayralm in der Langenau / Kreuth nach Tegernsee führen. Kurz nach der Landesgrenze, auf einem steilen Steig bergauf Richtung Bayralm, erlitt der Deggendorfer einen Herzinfarkt und brach zusammen.

Seinem Freund gelang es erst nach weiteren 20 Minuten Aufstieg zur Bayralm einen Notruf abzusetzen.

Ein Notarzt, welcher durch den Hubschrauber Christoph 1 eingeflogen wurde, konnte letztlich nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Im weiteren Verlauf wurde der Sachverhalt durch zwei Alpinbeamte der PI Bad Wiessee und der GPS Kreuth am Einsatzort aufgenommen. In Zusammenarbeit der Polizei mit vier Mann der Bergwacht Rottach-Egern wurde der Mann schließlich in einer aufwendigen Aktion geborgen und ins Tal verbracht.

