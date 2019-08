Mann verliert Halt unterhalb der Halserspitze und stürzt 50 Meter in steilem Gelände ab

Kurz unterhalb der Halserspitze bei Kreuth ist am Montagmorgen ein 35-jähriger Mann rund 50 Meter abgestürzt. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Kreuth - Das berichtet die Polizei Bad Wiessee: Großes Glück im Unglück hatte heute ein 35-Jähriger aus dem Raum Eichstätt. Der Mann war am Morgen alleine in Richtung Halserspitze / Blauberge in Kreuth aufgebrochen. Kurz unterhalb der Halserspitze verlor der Mann auf einem steilen Steig den Halt und stürzte rund 50 Meter in steilem Gelände ab. Kurz vor einer Abbruchkante blieb der Mann schließlich in einer Latsche hängen und konnte schwerverletzt noch selbst den Notruf absetzen.

Der Mann wurde von der Bergwacht Rottach-Egern mit einem Rettungshubschrauber aus der Luft gerettet und zur Weiterversorgung in ein Münchner Krankenhaus geflogen.

