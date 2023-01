Kreuth treibt Erschließung voran: Neues Gewerbegebiet ganz oben auf Prioritätenliste

Von: Alexandra Korimorth

Hier sollen sich Betriebe ansiedeln: Kreuth arbeitet derzeit an der Ausweisung und Erschließung eines Gewerbegebiets an der Wiesseer Straße. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Kreuth will die Wirtschaftskraft im Ort ankurbeln. Die Ausweisung des Gewerbegebiets an der Wiesseer Straße ist daher ein vorrangiges Projekt im Jahr 2023.

Kreuth – Fragt man Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) nach den wichtigsten kommunalen Projekten für 2023, so nennt er vor allen anderen die Ausweisung und Erschließung des neuen Gewerbegebiets an der Wiesseer Straße. Das etwa 8000 Quadratmeter große Areal westlich des Mischgebiets am Zamenhofweg gewerblich zu nutzen, ist beschlossene Sache. „Die Bewerber für die Grundstücke sind nach unserem Punktesystem ausgewählt. Sie können also mit der Planung ihrer neuen Betriebsstätten loslegen, sobald die Erschließung erfolgt ist“, freut sich das Gemeindeoberhaupt. Die Kommune plant auf dem Areal ihrerseits ein Lager- und Funktionsgebäude, das die Gemeinde dann an interessierte Handwerksbetriebe vermieten möchte.

Areal an der May-Klinik: Bürgermeister setzt auf gutes Gesprächsklima

Dies ungeachtet der Visionen, die die Gemeinde für das Areal rund um die May-Klinik hat. Auch hier stellt man sich eine gewerbliche Nutzung, verbunden mit einem sozialen Wohnungsbau vor. „Aber nicht um jeden Preis“, erklärt Bierschneider. „Wir konnten mit dem neuen Eigentümer bis dato zu keiner Einigung kommen. Momentan gehen die Vorstellungen weit auseinander, aber wir sind wieder im Gespräch“, berichtet der Bürgermeister. Das „gute Gesprächsklima“ stimme ihn optimistisch.

Korbinian Kohler hat grobe Planung für Wildbad Kreuth bereits vorgestellt

Ein weiteres Bauprojekt, das Verwaltung und Gemeinderat 2023 beschäftigen werden, ist die Planung für Wildbad Kreuth. Anfang 2022 hatte Korbinian Kohler bei einem Vororttermin an der historischen Stätte dem Gemeinderat seine Pläne grundsätzlich erklärt und die ersten Planungsentwürfe für vergangenen Herbst angekündigt. Wegen der Entwicklung bei den Bau- und Baumaterialbeschaffungspreisen wurde die Einreichung der Planunterlagen auf 2023 verschoben.

Neues Betriebsgebäude in Siebenhütten: „Werden ein Auge drauf haben“

Das neue Wirtschaftsgebäude für Siebenhütten, das die Wirtsfamilie Bogner an ebenfalls historischer Stätte plant, wird vermutlich 2023 realisiert. Momentan läge der Antrag zur Bewilligung beim Landratsamt, nachdem die Gemeinde im November zugestimmt hatte. „Uns ist es wichtig, dass sich die Gastronomie dort verträglich entwickelt. Da werden wir ein Auge drauf haben“, versichert Bierschneider.

Planungen für Riedlerbrücke sollen 2023 konkret werden

Im Bereich Infrastruktur wird sich Kreuth mit den Planungen für die Riedlerbrücke beschäftigen. 2023 werde die Planung fertiggestellt und die wasserrechtliche Genehmigung beantragt. Ist diese erteilt, kann die Verwaltung die Förderung beantragen. Beides hätte man gerne bis Ende des Jahres in trockenen Tüchern. Weiter vorangetrieben werden soll auch die Realisierung des Geh- und Radwegs zwischen Kieswerk und Weißach-Kreuzung. Hier musste die ursprüngliche Planung aufgrund von Vorgaben des Straßenbauamtes größer dimensioniert werden. Momentan steht die Zustimmung des Straßenbauamtes zur Planung noch aus. Wenn sie kommt, müssten gegebenenfalls noch Grunderwerbe durchgeführt werden. „Daher kann ich nicht mit absoluter Sicherheit garantieren, dass das Projekt heuer auch fertig wird. Aber anpacken werden wir es.“

Nahwärme-Versorgung in Kreuth soll kommen

Ein Projekt ist im Bereich Energieversorgung in der Pipeline. „Die Nahwärme-Versorgung der gemeindlichen Liegenschaften im Ortszentrum soll kommen“, kündigt Bierschneider an und ergänzt: „Auch bezüglich weiterer Nahwärmeprojekte in anderen Bereichen der Gemeinde tut sich was.“ In 2022 wurde per Aufruf im Gemeindeboten abgeklärt, welche weiteren Bereiche auf Kreuther Flur an einer Nahwärmeversorgung interessiert wären. Damit Nachbarschaften diesbezüglich ins Gespräch kommen und etwaige Investoren für Nahwärmeprojekte zusammenkommen, werde die Gemeinde koordinierend tätig sein. „Das ist ein wichtiges Projekt für uns“, betont der Rathauschef.

