Kreuth: Unbekannter ramponiert Pflegedienst-Fahrzeug - 5000 Euro Schaden

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Die Polizei Bad Wiessee sucht einen Unfallflüchtigen, der am Ringbergweg in Kreuth ein Pflegedienstfahrzeug angefahren hat (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Täter ein Pflegedienstfahrzeug gerammt hat. Der Unfall geschah am Ringbergweg in Kreuth-Weißach.

Kreuth - Am Fahrbahnrand im Ortsteil Weißach der Gemeinde Kreuth hat ein unbekannter Fahrer den Dienstwagen einer Pflegekraft erheblich beschädigt. Die Mitarbeiterin hatte ihren Wagen am heutigen Mittwochmorgen zwischen 6.55 Uhr und 7.20 Uhr am Ringbergweg auf Höhe der Hausnummer 60 geparkt.

Polizei hat einen Verdacht

Als sie zu ihrem blauen Fahrzeug mit weißer Aufschrift der Pflegefirma zurückkehrte, stellte sie einen „erheblichen Sachschaden“ am Heck auf der Beifahrerseite fest, teilt die Polizei Bad Wiessee mit. Die Beamten schätzen die Höhe des Schadens auf rund 5000 Euro.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. „Möglich wäre, das der Schaden durch den Unbekannten beim Aus- oder Einbiegen in/aus dem Kaindlweg passiert ist“, erklärt die Polizei.

Zeugen sollen sich melden

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Wiessee unter 08022/98780 zu melden. nap

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.