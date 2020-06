Kreuther stören sich an Aufklärungsplakat: Passt das zum Bergsteigerdorf?

Ein Plakat zum Thema Geschlechtskrankheiten ausgerechnet an prominenter Stelle im Bergsteigerdorf Kreuth? Das passte so einigen nicht. Jetzt war die Kampagne sogar Thema im Gemeinderat.

Kreuth – Da gibt sich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wirklich Mühe, vor allem junge Leute auf Gefahren des Intimverkehrs und auf Geschlechtskrankheiten aufmerksam zu machen, und dann mag ihre „Liebesleben-Kampagne“ so gar nicht zünden. Nicht in den Metropolen. Und erst Recht nicht in Kreuth, wie jetzt im Gemeinderat deutlich wurde.

Eine Kreutherin nahm am riesigen Plakat am Ortseingang in Enterbach Anstoß, auf dem stand: „Juckt’s im Schritt? Lass dich auf sexuell übertragbare Infektionen testen.“ Das passe nicht zu einer Gemeinde, die sich als Bergsteigerdorf vermarkte, monierte die Frau bei der Dritten Bürgermeisterin Elisabeth Hartwig (CSU) – und die gab ihr Recht. Die Konrektorin des Gymnasiums Tegernsee befürwortet zwar die Aufklärung junger Leute über AIDS und andere sexuell übertragbare Krankheiten und auch die Aufklärungskampagne aus gesundheitlichen Aspekten. Aber: Die Positionierung des Plakates fand auch Hartwig fehl am Platz und „nicht zu Ende gedacht“.

Während Robert Gerg (SPD) unterstellte, dass jemand den Standort „vielleicht mit Weitblick“ auf die Waldfest-Saison gewählt habe, konnte Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) in der Causa nur mit den Schultern zucken. Die Plakatwände in Kreuth werden gewerblich von der Firma Tiefenbacher Außenwerbung aus Garmisch bestückt. „Die Gemeinde-Verwaltung hat auf die abgebildeten Inhalte keinen Einfluss“, so Bierschneider. Aber er versprach, sich zu erkundigen, ob das Plakat an so präsenter Stelle entfernt werden könne. Den besten Eindruck mache es nicht auf die Gäste des Bergsteigerdorfs. Inzwischen ist das Plakat ohnehin nicht mehr da.

ak