Kreuther wählen ihren Bürgermeister: Ein Sonntag mit wenig Überraschungspotenzial

Von: Gabi Werner

Amtsinhaber Josef Bierschneider (CSU) tritt am Sonntag (25. September) im Alleingang bei der Bürgermeisterwahl in Kreuth an. © Thomas Plettenberg

Knapp 3000 Kreuther sind an diesem Sonntag (25. September) zum Urnengang aufgerufen: Sie wählen ihren Bürgermeister. Amtsinhaber Josef Bierschneider (CSU) ist der einzige Kandidat – wieder einmal.

Kreuth – Bei der jüngsten Kreuther Bürgermeisterwahl im September 2016 gab es eine Wahlbeteiligung von mageren 32,09 Prozent. Josef Bierschneider weiß, dass er angesichts seines Alleingangs und der Tatsache, dass keine andere Wahl an diesem Tag stattfindet, auch diesmal nicht mit allzu vielen Urnengängern rechnen kann. „Dennoch hoffe ich, dass die Wahlbeteiligung nicht unter derjenigen von 2016 liegt, sondern vielleicht etwas darüber“, sagt der 50-Jährige. Ihm sei es ein Anliegen, dass ihm die Bürger mit ihrer Stimmabgabe das Vertrauen schenken. Es ist bereits das vierte Mal in Folge, dass die anderen Fraktionen auf einen Gegenkandidaten verzichtet haben.

Bis Donnerstag lagen 650 Anträge auf Briefwahl vor

Aktuell gibt es in Kreuth 2993 Wahlberechtigte. Bis zum Donnerstag (22. September) waren immerhin 650 Anträge auf Briefwahl im Rathaus eingegangen. Zum Vergleich: Bei der Wahl 2016 hatten insgesamt 397 Kreuther ihr Votum auf diese Weise abgegeben. Bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntag können die Briefwähler ihre Unterlagen noch im Rathaus einwerfen.

Gemeinde rechnet spätestens bis 19 Uhr mit dem Ergebnis

Den Wahlberechtigten, die persönlich ihre Stimme abgeben möchten, stehen zwei Wahllokale zur Verfügung: zum einen in der Tourist-Info Kreuth für den Stimmbezirk 1, zum anderen in der Trachtenhütte der Hirschbergler an der Wallbergstraße für den Stimmbezirk II. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet, danach beginnt die Auszählung der Stimmen. Die Gemeinde rechnet damit, dass das Ergebnis bis spätestens 19 Uhr vorliegen wird. 2016 hatte Bierschneider über 90 Prozent der Stimmen geholt. Die übrigen Wähler hatten andere Namen auf ihre Stimmzettel geschrieben.

Allzu viele Überraschungen dürfte der Wahlabend in Kreuth weder für die Bürger noch für den Kandidaten bereit halten. Bierschneider wird den Tag mit seiner Familie verbringen – „unter anderem wollen wir tagsüber den Bauernherbst an der Käserei besuchen“, verrät der Amtsinhaber. Am Abend werde er dann im Rathaus sein, um dort das Ergebnis der Auszählung abzuwarten.

1998 trat Bierschneider als jüngster Bürgermeister Bayerns seinen Dienst an

Seit 24 Jahren steht Bierschneider an der Spitze der südlichsten Talgemeinde. Bei seinem Amtsantritt 1998 war er mit 26 der jüngste Bürgermeister in ganz Bayern. Für die nächste Periode hätte er einige Projekte zur Vollendung auf der Agenda: Neben der Ansiedelung von Gewerbebetrieben auf dem von der Gemeinde erworbenen Grundstück an der Wiesseer Straße sei dies vor allem die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Hier seien unter anderem einige Bauprojekte auf dem Weg, bei denen sich die Gemeinde das Belegungsrecht für Wohnungen gesichert habe.

Bierschneider trifft keine Aussage zur Landrats-Frage

Auf die Frage, ob er möglicherweise auch Ambitionen hat, sich in vier Jahren um das frei werdende Amt des Landrats zu bewerben, wollte Bierschneider nicht eingehen. „Für mich steht jetzt die Bürgermeisterwahl im Vordergrund“, sagt er.

